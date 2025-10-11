جانشین فرمانده سپاه بوشهر معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، جانشین فرمانده ناحیه مقاومت بسیج مالک اشتر سپاه شهرستان بوشهر در این مراسم با اشاره به اهمیت ماموریتهای متنوع بسیج، گفت: ماموریتهای بسیج با کار جهادی و تلاش مستمر پیش میرود.
محسن رضایی نژاد افزود: لازمه پیش برندگی مأموریتهای بسیج، داشتن تشکیلاتی منسجم، همدل توأم با روحیهای خستگیناپذیر است.
رضایی نژاد تصریح کرد: خدمت به بسیجیان در نظام مقدس جمهوری اسلامی توفیق سترگی است که از ناحیه خداوند به پاسداران عطا میشود.
این مراسم با حضور جمعی از مسئولین و فرماندهان و بسیجیان شهرستان بوشهر برگزار شد.
همچنین با صدور حکمی از سوی فرمانده سپاه شهرستان بوشهر، مبین شجاعیمقدم به عنوان مسئول فرهنگی و هنری این ناحیه منصوب شد.
نظر شما