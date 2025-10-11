کاظمی: ۷۷۰۰ مدرسه در برنامه ساخت قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کاظمی روز شنبه در نشست مشترک اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اعضای شورای معاونان و مدیران و رؤسای نواحی و مناطق آذربایجان شرقی در تبریز با اشاره به اینکه کتاب‌های پایه اول ابتدایی طراحی شده است، گفت: آموزش و پرورش نیازمند نگاه بلندمدت و عمیق است و با برنامه کوتاه مدت به اهداف مورد نظر نمی رسیم.

وی با بیان اینکه تحول در نظام آموزشی کشور نیازمند همراهی و هم افزایی نیروها از جمله کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی است، به نقش آذربایجان در شکل گیری تمدن ایرانی و اسلامی و افتخارات مردان این دیار اشاره کرد و افزود: نگاه تحولی دکتر پزشکیان به موضوع آموزش و پرورش برگرفته از مکتب این خطه است.

وزیر آموزش و پرورش بر ضرورت تحول در ساختار نظام آموزشی هم تاکید و اظهار کرد: در زمان حاضر با ساختاری از هم گسیخته و جزیره‌ای مواجه هستیم.

وی «طرح تقویت آموزش و پرورش» که به همت اعضای کمیسیون آموزش و پرورش مجلس طراحی شده است را بهترین طرح برای اصلاح ساختار نظام تعلیم و تربیت کشور دانست و گفت: این طرح می‌تواند بخشی از خلاء های موجود را برطرف کند.

کاظمی ضعیف بودن پوشش پیش دبستانی، پائین بودن حق مدیریت مدیران مدارس و سهم ۲.۹ درصدی آموزش و پرورش از تولید ناخالص داخلی را از دغدغه‌های دولت دانست و اظهار کرد: در کنار برنامه ریزی بلند مدت برای حل چالش‌های موجود، نمی‌توانیم از مسائل روزمره غافل باشیم.

وی با اشاره به اجرای نهضت عدالت آموزشی به همت رئیس جمهور، گفت: هفت هزار و ۷۰۰ مدرسه در برنامه ساخت قرار گرفت و فردا ۲ هزار ۴۰۰ مدرسه افتتاح می‌شود.

وی با تاکید بر توسعه مهارت آموزی اعلام کرد: ساخت ۸۵۶ هنرستان همجوار واحدهای تولیدی هدف گذاری شده است و امسال ۱۵۵ هنرستان به ظرفیت هنرستان‌های کشور اضافه شد.

کاظمی اظهار کرد: شاخه مهارت باید ۶۰ تا ۷۰ درصد دانش اموزان را پوشش دهد تا با چالش بیکاری مواجه نشویم.

وی با اشاره به خبر منتشر شده در خصوص وجود ۲۸ هزار بازمانده از تحصیل در استان هرمزگان، گفت: چرایی و چگونگی این آمار نیازمند بررسی بیشتر است.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه بازمانده از تحصیل در کشور به لحاظ مسائل و کمبودهای آموزشی کمتر از سه درصد است، اظهار کرد: ۱۲ هزار معلول جسمی و روانی داریم که امکان ورود به چرخه تعلیم و تربیت را ندارند.