بیانیه بسیج ورزشکاران کرمان در محکومیت هنجار شکنی در دو ماراتن شهداد

کرمان- سازمان بسیج ورزشکاران استان کرمان در پی برگزاری رویداد هنجارشکن دوی ماراتن در کویر شهداد کرمان بیانیه ای صادر نمود.

کرمان- خبرگزاری مهر، در بیانیه سازمان بسیج ورزشکاران استان کرمان در پی برگزاری رویداد هنجارشکن دوی ماراتن در کویر شهداد کرمان آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

با سلام و احترام

همانطور که مستحضرید، ورزش ریشه در فرهنگ دینی و اسلامی ما دارد. حضرت امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام می‌فرمایند: «خداوند اعضا و جوارح ما را در راه خدمت به خود نیرومند گردان».

این سخنان حکیمانه نشان‌دهنده اهمیت فراوان ورزش در ارتقای جسم و روح انسان و در مسیر تقویت دین و ایمان است.

در همین راستا، مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای نیز در یکی از فرمایشات خود فرموده‌اند: «من سه چیز را به شما توصیه می‌کنم: ورزش، تحصیل و تهذیب نفس».

اهمیت این سه مقوله در جامعه اسلامی و ایرانی ما به قدری است که در تمامی عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی باید به آن‌ها توجه ویژه‌ای شود.

متأسفانه در استانی که با نام شهید بزرگوار حاج قاسم سلیمانی شناخته می‌شود و باید مکتب شهید سلیمانی از این استان به سایر نقاط کشور و حتی جهان اسلام صادر گردد، شاهد اقداماتی هستیم که نه تنها با فرهنگ اسلامی هم‌خوانی ندارد، بلکه موجب دل‌آزردگی مردم شریف و ولایت‌مدار استان کرمان می‌شود.

در این استان برخی مسئولین که خود را مدافع ارزش‌ها و اصول انقلاب اسلامی می‌دانند، در شرایطی که آگاهی لازم را ندارند، از رویدادهایی حمایت می‌کنند که نه تنها موجب اختلاط جنسیتی و هنجارشکنی اجتماعی می‌شود، بلکه بستر را برای بروز آسیب‌های بزرگ‌تر اجتماعی در آینده فراهم می‌آورد.

این رویداد، که به‌ظاهر در قالب ورزش و گردشگری برگزار می‌شود، باعث به‌هم‌ریختگی مبانی فرهنگی و اجتماعی استان کرمان شده و دل مردم شهیدپرور و ولایتمدار این دیار را به درد می‌آورد.

این اقدام نه تنها جریحه‌دار کننده احساسات متدینین و انقلابیون استان کرمان است، بلکه موجب آزردگی خاطر خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران نیز شده است که با جانفشانی‌های خود، مبانی اسلام و انقلاب را در این دیار استوار کرده‌اند.

در چنین شرایطی، باید توجه داشت که هرگونه بی‌توجهی به ارزش‌های اسلامی و انقلابی، به معنای بی‌احترامی به خون‌های پاک شهدا و فداکاری‌های ایثارگران است.

لازم به ذکر است که حمایت از چنین برنامه‌هایی به هیچ عنوان مطابق با ارزش‌های اسلامی و انقلابی ما نیست.

این اقدامات، تنها باعث ایجاد آسیب‌های اجتماعی گسترده‌تری خواهد شد و در درازمدت ممکن است موجب تضعیف بنیان‌های فرهنگی و اجتماعی کشور گردد.

لذا از مسئولین محترم و ارزشی استان کرمان، به‌ویژه امام جمعه محترم، استاندار گرانقدر، قاضی‌القضات محترم و دادستان بزرگوار درخواست داریم که با بررسی و پیگیری دقیق این رویداد، با مسببین این برنامه‌های هنجارشکن به‌طور قانونی برخورد نمایند و مانع تکرار چنین اقداماتی در آینده شوند. ما باید همواره در راستای حفظ و تقویت ارزش‌های دینی و ملی کشورمان حرکت کنیم و به‌ویژه در استان‌هایی چون کرمان، که نماد مقاومت و ایثار است، باید به طور جدی از برگزاری رویدادهای مغایر با فرهنگ اسلامی و ایرانی جلوگیری نمائیم.

در پایان، ما منتظر اطلاع‌رسانی مسئولین محترم و مدعی‌العموم در زمینه برخورد با بانیان، مسببین، مسئولین نظاره‌گر و خاطیان این برنامه هنجارشکن هستیم و امیدواریم که برخورد قانونی و قاطعانه با این موارد، از وقوع چنین اتفاقات مشابه در آینده جلوگیری کند.

سازمان بسیج ورزشکاران استان کرمان

