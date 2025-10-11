به گزارش خبرنگار مهر، آرش زره تن لهونی عصر شنبه در جلسهای که با حضور عزتی معاون امور داوطلبان جمعیت هلالاحمر کشور، برگزار شد، گفت: شبکه مدیریت محلهمحور با توجه به ماهیت فعالیتهای جمعیت هلالاحمر که بر اساس داوطلبان است، ظرفیت بالایی برای پیادهسازی طرحهای رئیسجمهور در این زمینه دارد.
زرهتنلهونی همچنین با اشاره به تعیین استانهای کردستان و همدان به عنوان استانهای پایلوت در اجرای طرح «شبکه خادم» (خدمات اجتماعی داوطلبانه معتمدین)، اظهار کرد: در این طرح میتوان علاوه بر استفاده از ظرفیتهای هلالاحمر، از توان سازمانهای مردمنهاد نیز بهره برد تا همافزایی بیشتری در این شبکه به وجود آید.
استاندار کردستان در ادامه به نقش مشورتی معتمدین محلات در اجرای این شبکه اشاره و تأکید کرد: معتمدین در حوزههای اجرایی، عمرانی و اقتصادی اختیاراتی نخواهند داشت و نقش آنان بیشتر به عنوان مشاور و همکار فکری در راستای تسهیل امور محلهها خواهد بود.
وی به ابهامات موجود در روند اجرایی طرح اشاره کرد و گفت: دستورالعمل این طرح بهطور کلی ابلاغ شده، اما لازم است که تصمیمات و روشهای اجرایی آن با توجه به شرایط و ویژگیهای بومی هر منطقه اتخاذ شود تا بتوان بهترین نتایج را حاصل کرد.
استاندار کردستان با تأکید بر لزوم پیادهسازی شبکه مدیریت محلهمحور در راستای دستور رئیسجمهور، از ضرورت انطباق تصمیمات اجرایی این طرح با شرایط ویژه هر منطقه خبر داد و بر نقش مشورتی معتمدین در موفقیت آن تأکید کرد.
نظر شما