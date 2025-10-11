اورژانس: ریزش آوار در مدرسه در حال ساخت در ملارد؛۳نفر مصدوم شدند

به گزارش خبرنگار مهر، شروین تبریزی با بیان این که ریزش آوار در مدرسه در حال ساخت در ملارد ۳ مصدوم برجای گذاشت، گفت: این حادثه ظهر شنبه ۱۹ در ساعت ۱۲:۵۹ دقیقه در یک مدرسه پسرانه در حال ساخت در محدوده شهرک جنت ملارد به مرکز ارتباطات، اعزام و راهبری عملیات اورژانس استان تهران گزارش شد.

وی افزود: بلافاصله سه دستگاه آمبولانس و یک دستگاه خودروی فرماندهی عملیات به محل حادثه اعزام شدند.

سحنگوی اورژانس استان تهران گفت: در این حادثه ۳ نفر دچار مصدومیت شدند که پس از انجام اقدامات اولیه درمانی توسط کارشناسان اورژانس، همگی برای ادامه درمان به بیمارستان شهدای سلامت ملارد منتقل شدند.