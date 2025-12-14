به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد اسماعیلی صبح یکشنبه در نشست کمیسیون ورزش و سلامت همگانی شورای اسلامی شهر سنندج که با محوریت بررسی معضل سگهای بلاصاحب برگزار شد، اظهار کرد: این مشکل از جمله مطالبات مهم و مستمر شهروندان بوده و آثار آن در حوزههای امنیتی و بهداشت شهری بهوضوح قابل مشاهده است. از اینرو، لازم است با برنامهریزی منسجم و مشارکت تمامی دستگاهها بهطور جدی مورد توجه قرار گیرد.
لزوم توازن میان مطالبات مردمی و حقوق حیوانات
وی با قدردانی از فعالان و حامیان حقوق حیوانات، تصریح کرد: در اجرای برنامههای ساماندهی باید بهگونهای عمل شود که ضمن پاسخگویی به نگرانیها و اعتراضات مردمی، تعامل سازندهای با فعالان این حوزه برقرار شود تا از شکلگیری تعارض میان دو دیدگاه جلوگیری شود.
رئیس کمیسیون سلامت همگانی شورای اسلامی شهر سنندج با بیان اینکه معضل سگهای بلاصاحب از یک دغدغه محلی فراتر رفته و به بحرانی در سطح کشور تبدیل شده است، تأکید کرد: مدیریت این موضوع نباید صرفاً متوجه شهرداری باشد، بلکه تحقق نتایج مطلوب نیازمند نقشآفرینی دستگاههایی نظیر ادارهکل حفاظت محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی و مجموعه بهداشت، با نظارت عالیه استانداری است.
کنترل ورود سگهای پلاکدار از سایر شهرها
اسماعیلی یکی از راهکارهای مهم برای جلوگیری از تشدید این معضل را کنترل ورود سگهای پلاکدار از سایر شهرها عنوان کرد و گفت: هر پلاک نشاندهنده سیستم شناسایی شهری صادرکننده آن است و لازم است با هماهنگی استانداری، سازوکاری تعریف شود تا از ورود این سگها به محدوده سنندج جلوگیری شود؛ اقدامی که به تقویت مسئولیتپذیری منطقهای در مدیریت این بحران کمک میکند.
هزینههای سنگین و ضرورت مشارکت عمومی
وی با اشاره به هزینههای بالای کنترل و ساماندهی سگهای بلاصاحب افزود: این هزینهها بهتنهایی در توان شهرداری نیست و استفاده از ظرفیت مشارکت مردمی و امکانات موجود، از جمله اراضی طبیعی، میتواند راهگشا باشد.
وی یادآور شد: بر همین اساس پیشنهاد میشود بخشی از زمینهای مناسب، با هماهنگی دستگاههای ذیربط، در اختیار حامیان و فعالان این حوزه قرار گیرد تا نگهداری و مدیریت اصولی حیوانات در آن انجام شود.
تأکید بر حمایت شورا و شهرداری
رئیس کمیسیون سلامت همگانی شورای اسلامی شهر سنندج در پایان با قدردانی از شهروندان سنندجی بهدلیل اعلام آمادگی برای مشارکت در این زمینه، خاطرنشان کرد: اعضای شورای شهر و مجموعه شهرداری، هرگونه همکاری و مساعدت لازم برای ساماندهی اصولی و انسانی این معضل را دریغ نخواهند کرد.
