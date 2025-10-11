۲ حادثه رانندگی در محور ارومیه- اشنویه یک فوتی و ۵ مصدوم برجا گذاشت

حمید محبوبی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: عصر امروز شنبه یک دستگاه وانت پیکان در محدوده روستای صادق‌آباد واژگون و به دره سقوط کرد.

وی با بیان اینکه این حادثه یک فوتی و یک مصدوم بر جا گذاشت، افزود: مصدوم پس از انجام اقدامات اولیه امدادی به مرکز درمانی منتقل شد و فرد فوتی نیز بعد از رهاسازی به مراجع ذیصلاح تحویل داده شد.

محبوبی گفت: همچنین در حادثه شنبه شب در محدوده روستای بیژن‌آباد، یک دستگاه پژو با پراید برخورد کرد که در پی آن ۴ نفر مصدوم شدند.

وی اضافه کرد: نجاتگران پایگاه امداد و نجات «عین‌الروم» شهرستان اشنویه بلافاصله به محل اعزام و مصدومین را پس از اقدامات پیش‌بیمارستانی به مراکز درمانی انتقال دادند.