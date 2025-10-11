  1. استانها
  2. تهران
۲۰ مهر ۱۴۰۴، ۰:۰۳

دستگیری ۴ گروگان گیر در عملیات ویژه پلیس غرب تهران؛تبعه چینی آزاد شد

شهریار- فرمانده انتظامی غرب استان تهران از عملیات ویژه پلیس و دستگیری ۴ گروگان گیر تبعه کشور پاکستان و رهائی یک نفر تبعه از کشور چین خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار کیومرث عزیزی شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران ضمن تأیید خبر مهر مبنی بر دستگیری گروگان گیران اظهار داشت: با بدست آمدن اخبار و اطلاعاتی مبنی بر گروگان گیری یک تبعه کشور خارجی در یکی از محلات شهریار در روز گذشته، بررسی موضوع در دستور کار ویژه مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: در بررسی‌ها و تحقیقات اولیه پلیس مشخص شد که متهمان، طعمه‌های خود را از میان اتباع کشور خارجی انتخاب کرده و آنها را به بهانه‌های مختلف به باغی در «شاهد شهر» شهریار کشانده و با ارسال تصاویر آنها به خانواده‌هایشان، قصد اخاذی داشتند که با اقدامات اطلاعاتی پلیس آگاهی غرب استان تهران، مخفیگاه گروگان گیران در شاهد شهر مورد شناسایی قرار گرفت و در عملیاتی ۴ فرد گروگان گیر تبعه کشور پاکستان دستگیر و یک نفر تبعه چینی به گروگان گرفته رها شد.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران خاطرنشان کرد: هر چهار متهم تبعه غیرمجاز بودند که در بازجویی‌های صورت پذیرفته به جرم گروگان گیری اعتراف کردند.

