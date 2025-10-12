خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها-صمیم ارزانی: جزیره هرمز یکی از اصلی‌ترین مقاصد سفر در فصول پاییر و زمستان است و با توجه به اینکه هوا در استان هرمزگان در حال خنک‌تر شدن است کم کم پای مسافران نیز به استان باز خواهد شد و لاجرم هر مسافری که هرمزگان را به عنوان مقصد سفر خود انتخاب می‌کند، سری به جزیره رنگین کمانی و زیبای هرمز نیز می‌زند، از این رو مسئولان شهرستان بندرعباس و در رأس آن‌ها جزیره هرمز باید خود را مهیای حضور گرم گردشگران کنند.

طی سال گذشته و ابتدای سال ۱۴۰۴، گردشگری در هرمز حواشی بسیاری به پا کرد از این رو ضرورت دارد از هم اکنون مسئولان تمهیدات لازم را در همه ابعاد از فرهنگی و اجتماعی گرفته تا رفاهی و گردشگری و امنیتی بیاندیشند که شاهد حاشیه سازی‌های جدید برای جزیره هرمز نباشیم.

آموزش جوامع محلی و ترویج گردشگری مسئولانه و ایجاد بسترهای مناسبت برای حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست جزیره هرمز نیز از جمله ضروریات ورود به فصل گردشگری در جزیره هرمز است.

لزوم صیانت از خاک و زیست بوم جزیره هرمز

مسئولان باید تدبیری کنند که اتفاقات سال گذشته در رابطه با خاک جزیره هرمز، دیگر رخ ندهد؛ صیانت از خاک جزیره هرمز یکی از مهم‌ترین مسائل در حفظ حیات گردشگری این جزیره سرخ گون است که اگر به آن توجه نشود دود آن بیش از همه به چشمان جزیره نشینان خواهد رفت.

صیانت از هویت فرهنگی جزیره هرمز فریضه‌ای لازم

یکی از نکات مهم و قابل توجه در رابطه با جزیره هرمز، این است که بسیاری از کسانی که به عنوان گردشگر وارد جزیره می‌شوند از اصالت و هویت این جزیره بی‌اطلاع هستند که باید تلاش شود این هویت به درستی معرفی شود؛ جزیره هرمز بیشترین شهدا را به نسبت جمعیتی که دارد تقدیم دفاع از میهن و اسلام کرده است و ام الشهدا شهید فاطمه نیک که ۹ نفر از محارمش به فیض عظیم شهادت نائل آمده است اهل این جزیره است و در این جزیره آرمیده است.

در هرمز کمتر خانواده‌ای را می‌توان یافت که عزیزش به فیض عظیم شهادت نائل نیامده باشد و این هویتِ راستین جزیره است که بایستی معرفی شود.

تشریح اقدامات در راستای گردشگری پایدار جزیره هرمز

بخشدار هرمز از تشکیل کمیته ویژه با حضور قوه قضائیه، آموزش همیاران محیط زیست و برخورد با بلاگرهای جنجال‌ساز خبر داد.

محمد بنده‌بخش، بخشدار هرمز، در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای طرح جامع مدیریت گردشگری در این جزیره خبر داد و گفت: با تشکیل کمیته‌ای ویژه با حضور نماینده دادستان و تمام نهادهای مربوطه، تمهیدات امسال برای مقابله با آسیب‌های زیست محیطی شامل برداشت غیرقانونی خاک، رهاسازی زباله و برپایی کمپ‌های غیرمجاز، نسبت به سال گذشته به طور چشمگیری تقویت شده است.

وی از آموزش همیاران محیط زیست از میان بومیان و گردشگران، توزیع کیسه زباله رایگان در گیت ورودی و احداث سرویس‌های بهداشتی جدید تا پایان سال خبر داد و بر لزوم همراهی رسانه‌ها برای آموزش گردشگران و معرفی درست ظرفیت‌های جزیره تأکید کرد.

تشکیل کمیته ویژه گردشگری با حضور نماینده دادستان

بخشدار هرمز با اشاره به ایجاد ساختار جدید مدیریت گردشگری، اظهار کرد: امسال کمیته‌ای راه اندازی کردیم که پارسال نبود یا اگر بود، به این شکل تقویت شده نبود؛ ما تمام کارگروه‌ها و نفرات مربوطه را گرد هم آوردیم و الزامات و مسئولیت‌های مشخصی تعریف کردیم.

وی یکی از نقاط قوت این کمیته را حضور فعال نماینده ویژه دادستان در جلسات و تصمیم‌گیری‌ها عنوان کرد و افزود: این همکاری برای اعمال برخوردهای قانونی قاطع‌تر با متخلفان محیط زیستی و کسانی که قوانین گردشگری را نقض می‌کنند، بسیار حیاتی است.

بنده بخش به تشریح برنامه‌های آموزشی پرداخت و گفت: ما دوره‌های آموزشی گردشگری را راه‌اندازی کرده‌ایم. هدف این است که از ظرفیت خود مردم محلی و حتی گردشگران استفاده کنیم.

وی توضیح داد: به عنوان مثال، با رانندگان موتورهای سه‌چرخ که یکی از اصلی‌ترین وسایل حمل و نقل گردشگران هستند، صحبت کرده‌ایم تا آنان را به عنوان همیار محیط زیست یا همیار منابع طبیعی جذب کنیم؛ اگر در مرحله اول آموزش و ارشاد جواب نداد، قطعاً اقدامات بعدی و قوی‌تری از طریق کمیته انجام خواهیم داد.

نصب بنرهای هشداردهنده و توسعه زیرساخت‌های جمع‌آوری زباله

وی در پاسخ به سوالی درباره آگاهی‌رسانی به گردشگران، گفت: قرار است بنرهای آموزشی و هشداردهنده در نقاط ورودی جزیره مانند اسکله و همچنین در محل‌های پرترددی که گردشگران بیشتر به آنجا می‌روند، مانند پارک‌ها و ژئوپارک‌ها، نصب شوند.

بخشدار هرمز در ادامه به حل مشکل نبود سطل زباله اشاره کرد و ادامه داد: در محل‌های اصلی مانند ساحل سرخ، ما چندین سطل زباله قرار داده‌ایم. اما فراتر از آن، با همکاری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان، بنیاد مسکن، شهرداری هرمز و سازمان برنامه و بودجه، اعتباری برای احداث سرویس‌های بهداشتی و جایگاه‌های بین‌راهی تخصیص یافته است و تلاش می‌کنیم تا پایان سال چندین واحد جدید به بهره‌برداری برسد.

توزیع کیسه زباله رایگان در بدو ورود به جزیره

وی گفت: در گیت ورودی جزیره، که در واقع محل دریافت عوارض گردشگری است، به هر خودروی حمل و نقل گردشگر اعم از ماشین‌های سواری، مینی‌بوس‌ها یا حتی موتورهای سه‌چرخ کیسه زباله رایگان می‌دهیم.

وی روش کار را اینگونه توضیح داد: از رانندگان می‌خواهیم که زباله‌های تولیدی گردشگران خود را در این کیسه‌ها جمع‌آوری کنند و در مقصد نهایی (مثلاً در پارک‌ها یا ژئوپارک‌ها) تحویل دهند؛ پرسنل شهرداری به طور مرتب آن نقاط را خالی می‌کنند. اگر حتی آنان نتوانستند در مقصد تحویل دهند، گذاشتن کیسه‌های بسته‌شده در کنار خیابان هم اشکالی ندارد، زیرا ماشین‌های جمع‌آوری زباله در بازه‌های زمانی مشخص از این مسیرها عبور می‌کنند.

برخورد قانونی با کمپ‌های غیرمجاز و شایعه‌پردازی بلاگرها

وی در مورد ساماندهی اسکان غیرقانونی گفت: ما از سال گذشته دو سایت مشخص به نام‌های کمپ طلوع و کمپ غروب را برای برپایی چادر و اقامت تعیین کرده‌ایم. برپایی هرگونه کمپ در خارج از این دو محل، غیرقانونی است.

بخشدار هرمز با بیان اینکه متأسفانه برخی گردشگران به این قانون توجه نمی‌کنند، افزود: حتی با همراهی نماینده دادستان و اکیپ‌های گشت، به صورت میدانی با این پدیده برخورد کرده‌ایم.

وی سپس به یک معضل جدید اشاره کرد و گفت: شاهد فعالیت برخی بلاگرها هستیم که برای جذب دنبال کننده بیشتر، به شایعه‌پردازی و ایجاد جنجال اقدام می‌کنند. یکی از این شایعات، ادعای برداشت خاک هرمز توسط گردشگران است. من به عنوان مسئول منطقه به صراحت می‌گویم که چنین چیزی به آن صورت که مطرح می‌شود، واقعیت ندارد. ما این موضوع را به صورت ریشه‌ای بررسی کرده‌ایم و منشأ آن را در جذب مخاطب برای برخی صفحات مجازی یافته‌ایم.

افزایش ظرفیت آب شیرین‌کن و پیگیری ثبت ملی ژئوپارک هرمز

بنده با اشاره به حل مشکل زیرساختی آب در ایام پربازدید گفت: سال گذشته با مشکل کمبود آب شرب مواجه بودیم. خوشبختانه با اضافه کردن ظرفیت تولید روزانه آب شیرین کن ما هزار متر مکعب افزایش یافته و مشکل آب برای امسال و به ویژه ایام عید نوروز کاملاً مرتفع شده است.

بخشدار هرمز درباره ثبت ملی ژئوپارک‌های هرمز نیز اظهار کرد: مدیرکل میراث فرهنگی استان قول مساعد داده است، اما کارهای کارشناسی اولیه مانند عکسبرداری هوایی و تهیه نقشه‌های دقیق هنوز انجام نشده است و این موضوع در دست پیگیری استانی است.

بخشدار هرمز در پایان با تجلیل از فرهنگ مهمان‌نوازی مردم هرمز، خاطره‌ای از ایام طوفانی سال گذشته تعریف و عنوان کرد: در ایام بهمن ماه که دریا به دلیل طوفان کاملاً بسته شده بود، مردم محلی به صورت خودجوش و رایگان به استقبال گردشگران رفتند و حتی اقامتگاه‌های خود (بوم‌گردی‌ها) را در اختیار آنان قرار دادند. این روحیه واقعاً قابل ستایش است.