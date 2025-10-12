«باد و گرد و غبار» میهمان ناخوانده هوای استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، نقشههای هواشناسی همزمان با روز یکشنبه نشان میدهد که از امروز اغلب نقاط استان سمنان با وزش باد و گرد و غبار و در برخی نقاط ریزگردها روبرو خواهد شد که سبب میشود تا کیفیت هوا قدری کاهش پیدا کند.
سازمان هواشناسی برای امروز یکشنبه اعلام کرده: بر اساس نقشههای پیش یابی، در این مدت در غالب نقاط بویژه مناطق صنعتی افزایش غلظت غبار و آلایندههای جوی پیش بینی شده است
از سوی دیگر کارشناسان هواشناسی استان سمنان برای دو روز آینده جوی پایدار و وزش باد و گرد و خاک را پیش بینی کردهاند اما میزان دمای هوا در استان طی روزهای باقی مانده از هفته جاری تغییر چندانی نخواهد کرد.
برای مرکز استان سمنان در روز یکشنبه آسمان صاف همراه با وزش باد و گرد و غبار پیش بینی شده است بیشینه و کمینه دمای هوای مرکز استان برای امروز ۲۹ و ۱۸ درجه بالای صفر اعلام شده است.
در گرمسار نیز شاهد بروز ریزگرد و غبار آلودگی هوا خواهیم بود بیشینه و کمینه دمای هوای این شهرستان صنعتی ۳۲ و ۱۹ درجه بالای صفر اعلام شده است در نقاطی مانند آرادان و ایوانکی نیز کاهش کیفیت هوا به علت غبار و ریزگردها را شاهد خواهیم بود.
دمای هوا در مهدیشهر زیبا ۲۲ درجه بالای صفر است برای این شهرستان نیز وزش باد پیش بینی میشود بیشینه و کمینه دمای هوای مهدیشهر برای امروز یکشنبه بیستم مهرماه ۲۶ و ۱۵ درجه بالای صفر اعلام شده که کمترین در بین هشت شهرستان استان سمنان است.
دامغانیها میزبان بادهای نسبتاً شدید هستند و غبار آلودگی دیگر پدیده جوی این شهرستان است بیشینه و کمینه دمای هوای مرکز دیار صدردروازه برای امروز ۲۸ و ۱۶ درجه بالای صفر اعلام شده است.
شاهرودیها هم غبار محلی و وزش باد را امروز شاهد هستند پدیدهای که مشابه آن در میامی هم دیده میشود بیشینه و کمینه دمای هوای شاهرود برای امروز ۲۷ و ۱۵ درجه بالای صفر است و از فردا دو درجهای بر میزان دمای هوا افزوده خواهد شد.
همچنین بیشینه و کمینه دمای هوای شهرستان میامی برای امروز ۳۰ و ۲۱ درجه بالای صفر اعلام شده است در این شهرستان هم شاهد وزش باد و غبار محلی خواهیم بود اما دمای هوا نسبت به روزهای پیش رو در هفته جاری تفاوت زیادی ندارد.
نظر شما