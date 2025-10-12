  1. بین الملل
واکنش قطر به حادثه رخ داده برای هیئت این کشور در مصر

سفارت قطر در قاهره به حادثه رخ داده برای سه تن از اعضای هیئت این کشور در مصر واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، سفارت قطر در قاهره امروز یکشنبه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که با تأسف شدید، درگذشت سه تن از افراد منتسب به دربار این کشور را در جریان یک حادثه رانندگی در مصر دنبال می‌کند.

این سفارت خانه همچنین تاکید کرد که پیکرهای این سه تن به همراه افراد مصدوم طی امروز به دوحه منتقل خواهند شد.

پیشتر یک منبع مصری علت وقوع این حادثه را سرعت زیاد اعلام کرده بود.

شبکه القاهره الاخباریه نیز گزارش داده بود که سه دیپلمات قطری که در قالب هیئت سیاسی این کشور در راه شهر شرم الشیخ برای مشارکت در نشست غزه بودند در جریان یک حادثه رانندگی جان خود را از دست دادند.

بر اساس این گزارش، حادثه مذکور به دنبال به وجود آمدن نقص فنی در فرمان خودرو حین حرکت صورت گرفت. در این خودرو پنج قطری به همراه یک راننده مصری حضور داشتند.

در این گزارش آمده است که حسن جابر الجابر، عبدالله غانم الخیارین و سعود بن ثامر آل ثانی که در دربار پادشاهی و وزارت خارجه قطر فعالیت داشتند کشته شدند. باقی سرنشینان این خودرو در بیمارستان تحت درمان قرار گرفته‌اند.

این حادثه در مسیر بین المللی جنوب سینا رخ داده است. این در حالی است که منابع آگاه در گفتگو با روسیا الیوم اعلام کردند که افراد مذکور نیروهای امنیتی و مسئولان اجرای پروتکل‌های استقبال از امیر قطر در جریان مشارکت وی در نشست شرم الشیخ بوده‌اند.

