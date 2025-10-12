به گزارش خبرگزاری مهر، نشست مشترک مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی با نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسلامی و جمعی از هنرمندان این شهرستان به منظور بررسی مسائل و فرصتهای توسعه هنر و فرهنگ در شهرستان میانه شامگاه شنبه برگزار شد.
نعمتاله پایان با قدردانی از اقدامهای انجام شده، اعلان کرد که برنامهریزی برای گسترش فعالیتهای فرهنگی و هنری با هدف ایجاد یک روند پایدار و تأثیرگذار برای شهرستان آغاز شده است.
وی با اشاره به نیاز به تعریف رویداد فاخر برای میانه، افزود: این رویداد باید به صورت منطقهای برگزار شده و امکان گسترش آن در سطح ملی برای سالهای آینده فراهم شود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با بیان اینکه استفاده از ظرفیتهای فرهنگی و هنری موجود در سایر دستگاههای شهرستان میتواند به غنای رویدادهای فرهنگی کمک کند، گفت: هنرمندان منطقه میتوانند از فضاها و امکانات موجود بهرهمند شوند تا موجبات توسعه فعالیتهای فرهنگی و ارتقای سطح کیفی آنها فراهم شود.
مریم عبداللهی، نماینده مردم شهرستان میانه در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به پویایی و تحرک موجود در جامعه هنری شهرستان، اظهار داشت که به امید خدا اتفاقات خوبی رقم خواهد خورد. وی تأکید کرد که هر حرکت برای ارتقای هنر و هنرمند، نتایج ماندگار و سالهای طولانی قابل مشاهده خواهد بود و از نگاه ویژه به شهرستان به دلیل حضور هنرمندان با امکانات محدود حمایت کرد و افزود که حمایتهای بودجهای و زیرساختی میتواند به نتایج قابل توجهی منجر شود.
نماینده میانه در مجلس با اشاره به ظرفیتهای هنری این شهرستان خاطرنشان کرد: هنرمندان میانه با وجود امکانات کم، دستاوردهای قابل توجهی ارائه دادهاند و نیازمند توجه و تقویت بیشتر در ابعاد مختلف فرهنگی، آموزشی و حمایتی میباشند. وی همچنین تقویت همکاریهای بین دستگاهی و استفاده از فضاهای فرهنگی شهرستان را یکی از محورهای اصلی برای توسعه هنر در منطقه دانست.
در خاتمه، طرفین بر تداوم جلسات هماندیشی و پیگیریهای اجرایی درخصوص تعریف رویداد فاخر با نگاه منطقهای و ملی در سالهای آینده، استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود و گسترش همکاریهای فرهنگی با هدف تقویت ظرفیتهای هنرهای تجسمی، موسیقی و تئاتر در میانه تأکید کردند.
همچنین مقرر شد کارگروه مشترکی برای بررسی امکانات و الزامات اجرای برنامههای آینده تشکیل شود تا با رویکردی جامع و هماهنگ، مسیر توسعه فرهنگی شهرستان میانه هموار گردد.
نظر شما