۱ آبان ۱۴۰۴، ۲۲:۰۷

محمدزاده: تئاتر زبان گویای جامعه امروز است

تبریز- معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی، تئاتر را زبان گویای جامعه امروز توصیف کرد و گفت: این هنر، انعکاس واقعی دغدغه‌ها، امیدها و تغییرات اجتماعی مردم است.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی محمدزاده عصر پنجشنبه در آئین افتتاح متمرکز سی‌وهفتمین جشنواره تئاتر استان‌های کشور با عنوان تماشای ایران با اشاره به پیشینه فرهنگی و اجتماعی تبریز گفت: تبریز از گذشته، شهر اولین‌ها بوده و همواره انجمن‌هایی برای حفظ کرامت انسانی در آن فعال بوده‌اند.

محمدزاده در ادامه با تأکید بر نقش مؤثر هنرهای نمایشی در جامعه افزود: در دهه‌های اخیر پیشرفت‌های صنعت فیلم سازی و گسترش شبکه نمایش همراه، این نگرانی را به وجود آورد که شاید هنر فاخر تئاتر به انزوا برود اما خوشبختانه نمایش‌های صحنه‌ای یک سال و اندی در این شهر نشان داد که تئاتر چقدر برای مردم جذابیت داشته و به آن علاقمندند، به خصوص اگر این آثار فاخر باشند. نمایش‌هایی در صحنه تئاتر تبریز روی صحنه رفت که امید را در میان هنرمندان و مردم زنده کرده است.

وی با بیان اینکه تئاتر فاخر و هنرمندانه همواره در دل مردم جای دارد، خاطرنشان کرد: امروز، بیش از هر زمان دیگری به زبان گویای هنر نیاز داریم؛ چراکه در دورانی زندگی می‌کنیم که با شکاف‌های نسلی و جنسیتی روبه‌رو هستیم و هنر می‌تواند بهترین ابزار برای گفت‌وگو، همدلی و حل این چالش‌ها باشد.

محمدزاده ابراز امیدواری کرد: با حمایت از هنرمندان و گروه‌های نمایشی، شاهد پویایی و پررنگ‌تر شدن صحنه‌های تئاتر در تبریز باشیم؛ چراکه این هنر، آئینه فرهنگ و اندیشه جامعه است.

    • محمد IR ۰۱:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۲
      فعالیت های فرهنگی هرچه باشند میتوانند مردم را از حس زندگی مجازی به حس زندگی واقعی متوجه کنند.

