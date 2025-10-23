محمدزاده: تئاتر زبان گویای جامعه امروز است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی محمدزاده عصر پنجشنبه در آئین افتتاح متمرکز سیوهفتمین جشنواره تئاتر استانهای کشور با عنوان تماشای ایران با اشاره به پیشینه فرهنگی و اجتماعی تبریز گفت: تبریز از گذشته، شهر اولینها بوده و همواره انجمنهایی برای حفظ کرامت انسانی در آن فعال بودهاند.
محمدزاده در ادامه با تأکید بر نقش مؤثر هنرهای نمایشی در جامعه افزود: در دهههای اخیر پیشرفتهای صنعت فیلم سازی و گسترش شبکه نمایش همراه، این نگرانی را به وجود آورد که شاید هنر فاخر تئاتر به انزوا برود اما خوشبختانه نمایشهای صحنهای یک سال و اندی در این شهر نشان داد که تئاتر چقدر برای مردم جذابیت داشته و به آن علاقمندند، به خصوص اگر این آثار فاخر باشند. نمایشهایی در صحنه تئاتر تبریز روی صحنه رفت که امید را در میان هنرمندان و مردم زنده کرده است.
وی با بیان اینکه تئاتر فاخر و هنرمندانه همواره در دل مردم جای دارد، خاطرنشان کرد: امروز، بیش از هر زمان دیگری به زبان گویای هنر نیاز داریم؛ چراکه در دورانی زندگی میکنیم که با شکافهای نسلی و جنسیتی روبهرو هستیم و هنر میتواند بهترین ابزار برای گفتوگو، همدلی و حل این چالشها باشد.
محمدزاده ابراز امیدواری کرد: با حمایت از هنرمندان و گروههای نمایشی، شاهد پویایی و پررنگتر شدن صحنههای تئاتر در تبریز باشیم؛ چراکه این هنر، آئینه فرهنگ و اندیشه جامعه است.
