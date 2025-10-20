  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۲۰

آیین افتتاح متمرکز جشنواره تئاتر استان‌های کشور در تبریز

تبریز- آیین افتتاح متمرکز جشنواره تئاتر استان‌های کشور با عنوان «تماشای ایران» در مقبرةالشعراء تبریز برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این رویداد برای نخستین بار به‌صورت ملی و با مشارکت همه استان‌ها روز پنج‌شنبه اول آبان ماه ۱۴۰۴ از ساعت ۱۶ برگزار می‌شود و نقطه عطفی در تاریخ جشنواره‌های تئاتر استانی خواهد بود.

در این آئین، محمدمهدی احمدی، مشاور وزیر و سرپرست معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، جمعی از هنرمندان تئاتر، مسئولان فرهنگی و دوستداران هنرهای نمایشی حضور خواهند داشت.

هدف از برگزاری این رویداد، ایجاد هم‌افزایی، تقویت تبادل تجربیات میان هنرمندان استان‌ها و اعتلای هنر تئاتر در سراسر کشور عنوان شده است.

