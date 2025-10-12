  1. استانها
۲۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۳۵

طرح «ارتقای فرهنگ زیست‌محیطی» در مدارس ابتدایی میبد آغاز شد

میبد- مرحله اجرایی طرح «ارتقای فرهنگ زیست‌محیطی در مدارس دوره دوم ابتدایی» با حضور جمعی از مسئولان در میبد آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله اجرایی طرح «ارتقای فرهنگ زیست‌محیطی در مدارس دوره دوم ابتدایی» با حضور جمعی از مسئولان در میبد آغاز شد.

در این آئین، حجت‌الاسلام حسنی امام جمعه موقت میبد، کریم‌بیکی بخشدار مرکزی، محمدرضا کارگر رئیس اداره آموزش و پرورش، جنتی رئیس اداره منابع طبیعی و علی‌اکبر کارگر رئیس اداره محیط زیست شهرستان میبد حضور داشتند.

علی فتح‌زاده مشاور محیط زیست فرمانداری میبد و مجری طرح، با اشاره به اینکه مقدمات اجرای این برنامه از دو سال پیش آغاز شده است، گفت: «این طرح به عنوان یکی از اولویت‌های سال ۱۴۰۴ شهرستان میبد در دستور کار قرار دارد و در این مدت، شیوه اجرا، جامعه هدف و محتوای آموزشی آن نهایی شده است.»

وی هدف از اجرای این برنامه را نهادینه‌سازی فرهنگ حفاظت از محیط زیست از سنین کودکی عنوان کرد و افزود: «در قالب این طرح، دانش‌آموزان با مفاهیم پایه محیط زیست و روش‌های حفاظت از آن آشنا می‌شوند تا مسئولیت‌پذیری آنان نسبت به طبیعت از دوران ابتدایی تقویت شود.»

در ادامه مراسم، آزاده چوب‌فروش‌زاده عضو هیئت علمی دانشگاه اردکان نیز با اشاره به اهمیت محیط زیست در حیات کره زمین، بر ضرورت آگاهی‌بخشی و مشارکت عمومی در حفاظت از آن تأکید کرد.

این طرح به‌صورت مرحله‌ای در مدارس ابتدایی شهرستان میبد اجرا خواهد شد و نتایج آن در ارزیابی‌های فرهنگی و آموزشی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

