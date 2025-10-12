بخشی:تمهیدات لازم برای مقابله با مخاطرات طبیعی در مشگین بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بخشی صبح یکشنبه در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران مشگین شهر که با محوریت آمادگی برای مخاطرات طبیعی و حوادث غیر طبیعی تشکیل شد؛ اظهار کرد: آخرین وضعیت آمادگی، اقدامات پیشگیرانه و تمهیدات لازم برای مقابله با مخاطرات طبیعی و غیر طبیعی احتمالی مورد بررسی قرار گرفت.

وی با تاکید بر لزوم عزم جدی و برنامه‌ریزی منسجم تمامی دستگاه‌های اجرایی برای کاهش خطرپذیری در برابر بلایای طبیعی و غیر طبیعی، افزود: مدیریت بحران تنها به زمان وقوع حادثه محدود نمی‌شود و مهم‌تر از آن، مرحله پیشگیری و آمادگی است. تمامی سازمان‌ها و نهادها موظفند برنامه عملیاتی خود برای فصل پیش‌رو را با دقت و سرعت بیشتری اجرایی کنند.

فرماندار مشگین گفت: در این نشست، اعضای شورای هماهنگی مدیریت بحران از جمله مدیران دستگاه‌هایی هم چون شهرداری، هلال‌احمر، اورژانس، آتش‌نشانی، منابع آب، برق، گاز، مخابرات و نیروی انتظامی، به ارائه گزارش‌هایی از اقدامات انجام‌شده در حوزه تحت مسئولیت خود پرداختند.

بخشی ادامه داد: این گزارش‌ها شامل پایش و ساماندهی مسیل‌ها، بازرسی از شریان‌های حیاتی، ذخیره‌سازی اقلام اولیه امدادی و به‌روزرسانی طرح‌های مقابله با بحران بود.