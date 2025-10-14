به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق قاسمی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در اثر وزش باد شدید و سقوط درختان بر روی خطوط برق در مسیر روستاهای علی‌آباد، آلهاشمین، مجره، گردنه الماس و چندین نقطه از شهر خلخال، بخشی از شبکه‌های فشار متوسط دچار پارگی و شکستگی شد و به دنبال آن، برق چندین روستا به طور ناخواسته قطع شد که در برخی نقاط نیز سقوط درختان موجب ایجاد حریق در باغات مجاور شبکه‌های برق شد.

وی افزود: بلافاصله پس از وقوع حادثه، تیم‌های عملیاتی اداره بهره برداری و نگهداری شبکه و شیفت اتفاقات مدیریت برق خلخال با تلاش جهادی و حضور میدانی بیش از ۱۰ ساعت در شرایط نامساعد جوی، نسبت به اصلاح و بازسازی شبکه‌های آسیب‌دیده و برقدار کردن کامل مناطق اقدام نمودند که در این راستا حضور بموقع و همکاری صمیمانه عوامل ساعی آتش‌نشانی خلخال نقش مؤثری در مهار سریع آتش‌سوزی‌ها و جلوگیری از گسترش خسارات داشت.

سرپرست مدیریت برق خلخال در پایان با قدردانی از همکاری مردم و دستگاه‌های امدادی تأکید کرد: از مالکان باغات و اراضی واقع در مسیر خطوط برق‌رسانی درخواست می‌شود نسبت به هرس و شاخه‌زنی درختان واقع در حریم شبکه‌های هوایی ۲۰ کیلوولت اقدام نمایند تا از بروز حوادث مشابه، خاموشی‌های ناگهانی و خطرات احتمالی جلوگیری شود.