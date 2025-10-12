  1. دانش و فناوری
کشف و ثبت جهانی گونه جدیدی از ماهیان

پژوهشگران دانشگاه تربیت مدرس موفق به کشف و ثبت جهانی گونه جدیدی از ماهیان از خانواده Sillaginidae شدند. این گونه با هدف پاسداشت هویت ملی و زیست‌محیطی منطقه، به نام «خلیج فارس» نام‌گذاری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تربیت مدرس، تیم تحقیقاتی دانشگاه تربیت مدرس موفق به کشف، نامگذاری و ثبت جهانی گونه‌ای جدید از ماهیان متعلق به خانواده Sillaginidae از آب‌های خلیج فارس شدند. نام این گونه به افتخار محل کشف آن از سواحل خلیج همیشه فارس (Type locality)، به نام ' persica ' در بانک داده‌های علوم جانوری (ZooBank) ثبت جهانی گردید. این گونه که پیش از این در یک گروه همتافت قرار داشت، با انجام آزمایشات دقیق ریخت سنجی هندسی بر روی استخوان‌های سنگریزه شنوایی (Otoliths) و فرم بدن، بررسی ضمائم کیسه شنا و تحلیل نتایج توالی یابی ژنتیکی با استفاده از مدل‌های محدوده گونه، کشف و توصیف گردید.

این دستاورد بین المللی در نشریه معتبر Zookeys منتشر شده و نمونه هلوتایپ در کلکسیون جانوران آبزی دانشگاه تربیت مدرس با کد دسترسی (TAC1245F) نگهداری می‌شود. کشف و توصیف این گونه توسط یک تیم تحقیقاتی ایرانی به سرپرستی دکتر محمد صادق علوی یگانه دانشیار گروه زیست شناسی دریای دانشگاه تربیت مدرس و همکاری دکتر هاشم خندان بارانی از پژوهشکده تالاب بین المللی هامون (فارغ التحصیل مقطع دکتری زیست شناسی دریا از دانشگاه تربیت مدرس) و دکتر مهدی قنبری فردی دانشیار گروه زیست شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان انجام گرفته است.

