«گرگی» که محبوب مردم جهان شد/ نمایش «اخلاق ایرانی» روی سکوی قهرمانی

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات کلاسیک فیزیک، فیزیک و اوپن مستر المپیا ۲۰۲۵ در شرایطی به میزبانی لاس وگاس آمریکا برگزار شد که چند ورزشکار ایرانی برای کسب عناوین قهرمانی در کنار رقبای خود روی استیج رفتند و در نهایت هادی چوپان پرافتخارترین بدنساز ایران موفق شد برای سومین سال پیاپی عنوان نایب قهرمانی را به خود اختصاص دهد.

هادی چوپان که لقب «گرگ پارسی» به او داده اند و یکی از محبوب ترین ورزشکاران ایران است و در سال ۲۰۲۲ عنوان قهرمانی مستر المپیا را به خود اختصاص داده بود، بعد از این قهرمانی سه دوره متوالی به عنوان نفر دوم انتخاب شد. او در این دوره از مسابقات با رأی مردم عنوان محبوب ترین ورزشکار را از آن خود کرد و جایزه ۶۰ دلاری را دریافت کرد.

چوپان که در این دوره امید زیادی به کسب عنوان قهرمانی داشت، هنگام اعلام نفر اول برای لحظاتی در بهت و شوک فرو رفت و در حالی که سرش را پایین انداخته بود، افسوس این موفقیت از دست رفته را می‌خورد اما بعد از چند ثانیه به حالت عادی برگشت. او در زمان دریافت مدال نقره اجازه نداد مدال به گردنش انداخته شود و ابتدا به سمت نفر اول رفت و به او تبریک گفت و بعد برای دریافت مدال برگشت تا اخلاق ایرانی را هم به نمایش بگذارد.

این بدنساز محبوب رفتار و اخلاقی ایرانی را در دوره‌های گذشته هم بارها به نمایش گذاشته بود و محبوبیتی که در این دوره داشت هم ناشی از همان رفتارها و اخلاق‌های مثالزدنی او در بین مردم است. او یکی از محبوب ترین و پرطرفدارترین ورزشکاران حاضر در رقابت‌های امسال مستر المپیاد بود.

یکی دیگر از ورزشکاران ایرانی که در این دوره از رقابت‌ها حضور داشت، بهروز تابانی بود که در دوره‌های گذشته به دلیل صادر نشدن ویزایش شانس حضور در مستر المپیا را از دست می‌داد، در این دوره حضور پیدا کرد اما موفق به صعود به فینال نشد.

رفتار انسانی و اخلاقی تابانی پس از نایب قهرمانی هادی چوپان مشخص شد که با انتشار متنی در فضای مجازی از چوپان به عنوان قهرمان واقعی نام برد و برای او در رویدادهای آینده آرزوی موفقیت کرد.

متنی که بهروز تابانی برای هادی چوپان نوشت

میثم اسکندری دیگر ورزشکار ایرانی شرکت کننده در رقابت‌های مستر المپیا بود که برای نخستین بار موفق شد به این رویداد مهم و سطح بالا راه پیدا کند. اسکندری که یکی از جوانان این رشته است با وجود امیدواری به موفقیت نتوانست به فینال راه پیدا کند.

اسکندری از جمله ورزشکارانی است که همواره احترام به مادر را در صحنه‌های ورزشی رعایت کرده و پس از قهرمانی‌هایش نام مادر را فریاد می‌زند و تصاویر زیادی هم از تقسیم قهرمانی‌هایش با مادرش منتشر کرده است.

میثم اسکندری قهرمانی‌هایش را با مادرش تقسیم می‌کند

میثم اسکندری در مستر المپیا ۲۰۲۵

دیگر ورزشکار فارسی زبانی که در این دوره از مسابقات حضور داشت، علی بلال بدنساز اهل افغانستان بود که برای دومین سال پیاپی عنوان قهرمانی رقابت‌های فیزیک مستر المپیا را به خود اختصاص داد و رفاقت نزدیکی با ورزشکاران ایران دارد.