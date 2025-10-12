مدارس خیرساز نقطه عطفی در نهادینه سازی عدالت آموزشی است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی استادیان صبح یکشنبه در مراسم افتتاح مدرسه‌ای خیری، بر اهمیت نهادینه کردن فرهنگ عشق، ایثار و محبت در فضای آموزشی تأکید کرد و از نقش مؤثر خیرین در توسعه عدالت آموزشی در استان تقدیر کرد.

وی ضمن تشکر از خیرین و دست‌اندرکاران پروژه، اظهار داشت: این مدرسه تنها چند دیوار و کلاس نیست، بلکه فضایی است که فرهنگ عشق، ایثار و محبت را در دل دانش‌آموزان نهادینه می‌کند و زمینه‌ساز رشد و بالندگی آن‌هاست.

وی افزود: دانش‌آموزانی که در این مدرسه تربیت می‌شوند، با تکیه بر این ارزش‌ها در آینده به مدارج عالی علمی و اجتماعی دست خواهند یافت و سهمی مؤثر در توسعه منطقه خواهند داشت.

استادیان با اشاره به حمایت ویژه ذبیحی، خیر بزرگ این پروژه گفت: وی نیمی از هزینه ساخت مدرسه را به صورت داوطلبانه متقبل شدند و با علاقه و انگیزه‌ای خاص، از ابتدا در این مسیر همراه بودند.

وی همچنین از تلاش‌های فرماندار، اداره کل آموزش و پرورش، اداره کل نوسازی مدارس و مجمع خیرین استان قدردانی کرد و هم‌افزایی این نهادها را عامل موفقیت چنین پروژه‌هایی برشمرد.

مدیرکل نوسازی مدارس مازندران تأکید کرد: افتتاح این مدرسه گام مهمی در راستای تحقق عدالت آموزشی در استان است‌