۲۰ مهر ۱۴۰۴، ۰:۰۹

درخواست عربستان از پاکستان و افغانستان برای جلوگیری از تشدید تنش

عربستان سعودی از پاکستان و افغانستان خواست که خویشتنداری به خرج داده و از تشدید تنش‌های مرزی خودداری کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت امور خارجه عربستان سعودی در بیانیه‌ای ضمن ابراز نگرانی درباره تشدید تنش‌ها و درگیری‌ها در مرز بین پاکستان و افغانستان، از هر دو طرف خواست که خویشتنداری به خرج داده و از تشدید تنش‌ها خودداری کنند.

وزارت امور خارجه عربستان در این بیانیه بر لزوم اتخاذ گفتگو و خردورزی برای کاهش تنش‌ها و حفظ امنیت و ثبات در منطقه تأکید کرد.

این وزارتخانه ضمن تاکید بر علاقمندی خود به حفظ ثبات و رفاه برای دو ملت پاکستان و افغانستان اعلام کرد که از تمام تلاش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی با هدف تقویت صلح حمایت می‌کند.

وزارت دفاع افغانستان ساعتی قبل در بیانیه‌ای اعلام کرد که عملیات نیروهای نظامی افغانستان شامل حملاتی به مکان‌هایی هست که از آنجا پهپاد به خاک افغانستان پرتاب شده و یا حریم هوایی کشور نقض می‌شود.

بر اساس این بیانیه، ارتش افغانستان مواضع نظامی در آن سوی مرزها را که اغلب برای حمله به غیرنظامیان و تضعیف تمامیت ارضی افغانستان استفاده می‌شوند، بمباران کرد.

وزارت دفاع افغانستان افزود که همزمان با حمله به مواضع ارتش پاکستان، برخی از مکان‌های مرتبط با داعش در داخل خاک پاکستان هدف قرار گرفته است.

این وزارتخانه تاکید کرد که عملیات نظامی ارتش افغانستان تا توقف کامل نقض تمامیت ارضی کشور ادامه خواهد یافت.

