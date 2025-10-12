مهلت ۲ ماهه برای تعیین تکلیف کالاهای اموال تملیکی لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سعید شهواری امروز یکشنبه در بازدید از انبارهای اموال تملیکی لرستان، اظهار داشت: شرایط انبارها مطلوب است و اقداماتی که در زمینه پارتبندی و چیدمان کالاها صورتگرفته، بسیار مناسب ارزیابی میشود.
وی تأکید کرد: بخشی از اموال موجود باید در سریعترین زمان ممکن تعیین تکلیف شوند؛ چراکه برخی از این اموال مربوط به حقوق دولتی و بیتالمال و برخی دیگر مرتبط با مردم و حقالناس هستند، بر همین اساس مقرر شده است در مدت دو ماه آینده همه اموال موجود که زمان طولانی از نگهداری آنها گذشته تعیین تکلیف شوند.
شاهی مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان نیز در این بازدید، اظهار داشت: پیگیریهای متعددی در راستای صدور آرا و تعیین تکلیف پروندهها صورتگرفته و رئیس شعب و قضات تعزیرات با حضور مستمر در اموال تملیکی روند بررسیها را تسریع کردهاند.
وی افزود: در جهت تسهیل روند تحویل آرا و دادنامهها، رئیس حراست تعزیرات نیز تعامل نزدیک و مستمری با اموال تملیکی دارد و طی ۲۰ روز اخیر بیش از ۲۰۰ رأی در این زمینه صادر شده است.
صمد مرادیفر معاون دادستان مرکز لرستان نیز در این بازدید با قدردانی از اقدامات انجامشده در حوزه اموال تملیکی، اظهار داشت: تعداد ۱۷ فقره پرونده مرتبط با دستگاه قضائی در حال پیگیری است و تلاشهای قابلتوجهی برای تعیین تکلیف این پروندهها صورتگرفته است.
