۲۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۳۳

رکوردشکنی بورس تهران با ورود یک همت پول تازه

در معاملات امروز (۲۰ مهر ۱۴۰۴) شاخص کل بورس با جهش ۵۰ هزار واحدی از مرز سه‌میلیون گذشت و ورود بیش از هزار میلیارد تومان پول حقیقی، نشانه‌ای از بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران بود.

به گزارش خبرنگار مهر، معاملات امروز بازار سهام با رشد پرقدرت شاخص‌ها همراه شد. شاخص کل بورس تهران با افزایش ۵۰ هزار و ۳۸۹ واحدی (۱.۷۱٪) از مرز سه میلیون واحد عبور کرد و در سطح ۳,۰۰۰,۷۳۰ واحد ایستاد. شاخص هم‌وزن نیز با رشد ۹ هزار و ۳۸۸ واحدی (۱.۱۱٪) به عدد ۸۵۴,۴۲۹ واحد رسید تا از بهبود متوازن در کلیت بازار حکایت کند.

ارزش معاملات خرد به ۵.۵ هزار میلیارد تومان رسید و نشان داد جریان خرید در سطحی فراتر از میانگین ماه‌های اخیر ادامه دارد. ارزش کل بازار نیز به حدود ۹,۹۱۷ هزار میلیارد تومان (معادل ۸۸ میلیارد دلار) افزایش یافت.

ورود یک‌هزار میلیارد تومان پول حقیقی به بازار، همزمان با خروج ۱.۱ هزار میلیارد تومان از صندوق‌های درآمد ثابت، نشانه روشنی از افزایش ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران حقیقی است؛ به‌گونه‌ای که تقاضای خرید حدود ۴.۵ برابر عرضه ثبت شده است.

بر اساس داده‌های آماری، ۸۹ درصد نمادها مثبت معامله شدند؛ درحالی‌که تنها ۹۸ نماد افت قیمت داشتند. حجم معاملات خرد به ۱۴.۳ میلیارد سهم رسید و بازار اختیار معامله (آپشن) نیز با گردش ۳۰۰ میلیارد تومانی رونق یافت.

روند امروز بازار نشان می‌دهد بورس تهران پس از چند هفته رشد پیوسته، همچنان از پشتیبانی نقدینگی برخوردار است و انتظار می‌رود در روزهای آتی نیز جو صعودی در محدوده‌ای متعادل تداوم یابد.

