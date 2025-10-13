ارزش معاملات خرد بورس از ۱۱۴ هزار میلیارد ریال فراتر رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، دادههای آماری مدیریت نظارت بر بورسهای سازمان بورس و اوراق بهادار نشان میدهد در جریان دادوستدهای روز یکشنبه (۲۰ مهر)، ارزش کل معاملات خرد شامل سهام و صندوقهای سهامی به ۱۱۴ هزار و ۱۹۰ میلیارد ریال رسیده است.
بر اساس این گزارش، شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات روز گذشته با نوسانی محدود در سطح ۳ میلیون و ۱۸ هزار و ۷۵۶ واحد قرار گرفت.
کارشناسان بازار سرمایه معتقدند تداوم ورود نقدینگی حقیقی به صنایع بزرگ و رشد حجم معاملات در صندوقهای قابل معامله (ETF) از مهمترین عوامل حفظ ثبات شاخص کل در این سطح بوده است.
پس از اصلاح شاخص کل در شهریورماه و رسیدن آن به کانال دو میلیون و ۸۰۰ هزار واحد، بازار سهام در مهرماه نشانههایی از بازگشت تدریجی تقاضا را نشان داده است. بهویژه افزایش معاملات خرد و رشد نرخ تسعیر در شرکتهای صادراتمحور، موجب شده بخشی از فعالان بازار به روند صعودی محتاطانه امیدوار شوند.
