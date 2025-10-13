  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۲۱ مهر ۱۴۰۴، ۹:۴۱

ارزش معاملات خرد بورس از ۱۱۴ هزار میلیارد ریال فراتر رفت

ارزش معاملات خرد بورس از ۱۱۴ هزار میلیارد ریال فراتر رفت

گزارش آماری سازمان بورس نشان می‌دهد ارزش معاملات خرد سهام و صندوق‌ها در روز یکشنبه ۲۰ مهر به ۱۱۴ هزار و ۱۹۰ میلیارد ریال رسید و شاخص کل در سطح سه‌میلیون و ۱۸‌هزار واحد ایستاد.

به گزارش خبرگزاری مهر، داده‌های آماری مدیریت نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار نشان می‌دهد در جریان دادوستدهای روز یکشنبه (۲۰ مهر)، ارزش کل معاملات خرد شامل سهام و صندوق‌های سهامی به ۱۱۴ هزار و ۱۹۰ میلیارد ریال رسیده است.

بر اساس این گزارش، شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات روز گذشته با نوسانی محدود در سطح ۳ میلیون و ۱۸ هزار و ۷۵۶ واحد قرار گرفت.

کارشناسان بازار سرمایه معتقدند تداوم ورود نقدینگی حقیقی به صنایع بزرگ و رشد حجم معاملات در صندوق‌های قابل معامله (ETF) از مهم‌ترین عوامل حفظ ثبات شاخص کل در این سطح بوده است.

پس از اصلاح شاخص کل در شهریورماه و رسیدن آن به کانال دو میلیون و ۸۰۰ هزار واحد، بازار سهام در مهرماه نشانه‌هایی از بازگشت تدریجی تقاضا را نشان داده است. به‌ویژه افزایش معاملات خرد و رشد نرخ تسعیر در شرکت‌های صادرات‌محور، موجب شده بخشی از فعالان بازار به روند صعودی محتاطانه امیدوار شوند.

کد خبر 6620526
محمدحسین سیف اللهی مقدم

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها