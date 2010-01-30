بوشهر نیازمند ایجاد 608 مدرسه جدید است

مهندس احمد احمدنیا در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: این میزان مدرسه باید در قالب 3 هزار و 136 مدرسه و زیربنایی حدود 320 هزار متر مکعب ایجاد شود.

وی اظهار داشت: جهت ایجاد و ساخت این تعداد مدرسه در شرایط کنونی نیازمند اعتباری حدود 300 میلیارد تومان هستیم.

احمدنیا با بیان اینکه اعتباران عمرانی امسال این اداره کل از ردیف های استانی و ملی 36 میلیارد تومان است، گفت: از این میزان 67 درصد از این مبلغ جهت ایجاد وساخت 250 پروژه آموزشی، فرهنگی و ورزشی هزینه شده است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان بوشهر گفت: طی شش ماه سال جاری و قبل از بازگشایی مدارس 72 پروژه آموزشی شامل 247 کلاس درس به مساحتی بالغ بر 46 هزار متر مربع مورد بهره برداری قرار گرفته است.

وی با اشاره به دهه مبارک فجر گفت: در این دهه مبارک 54 پروژه آموزشی، فرهنگی و ورزشی شامل 120 کلاس درس با زیربنای 25 هزار متر مربع به بهره برداری خواهد رسید.

احمدنیا افزود: با بهره برداری از تعداد پروژه یاد شده در کل 126 پروژه آموزشی، فرهنگی و ورزشی شامل 367 کلاس درس با زیربنای 71 هزار مترمربع ایجاد و تحویل آموزش و پرورش داده خواهد شد.

وی با بیان این که 50 درصد از اعتبارات متعهد شده خیرین مدرسه در استان بوشهر دریافت شده است، گفت: در همایش خیرین مدرسه ساز امسال استان بوشهر خیرین مدرسه ساز این استان 14 میلیارد و 600 میلیون تومان متعهد شده بودند.