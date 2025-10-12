محمود روحانی قرآن پژوه برجسته کشور درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود روحانی قرآن‌پژوه و عضو هیئت امنای بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی امروز ۲۰ مهرماه دار فانی را وداع گفت.

وی در سال ۱۳۱۵ در مشهد متولد شده شد و دکترای تخصصی بهداشت عمومی و گواهینامه بین‌المللی فوق تخصص در اپیدمیولوژی و آمار پزشکی را با رتبه ممتاز از دانشگاه دریافت کرد.

تدوین قانون اساسی، نماینده اول مردم خراسان و عضو هیئت رئیسه مجلس از دیگر مسئولیت‌های وی بود. روحانی در فاصله سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۱ به عنوان وزیر بهزیستی خدمت کرده بود. او استاد دانشکده علوم پزشکی مشهد، عضو هیئت مدیره بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی و عضو هیئت امنای بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی بود.

کتاب «المعجم الاحصائی لألفاظ القرآن الکریم / فرهنگ آماری کلمات قرآن کریم» در ۳ جلد شامل ۲۶۷۲ صفحه نوشته محمود روحانی، برگزیده جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران (۱۳۶۹)، کتاب برگزیده دانشگاه‌های کشور (۱۳۷۰) و رتبه اول مسابقه کتاب سومین جشنواره دهه فجر (۱۳۷۰) بوده است.