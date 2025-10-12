اسنپ از قابلیت «مخاطب اضطراری» برای افزایش امنیت سفر رونمایی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، با استفاده از این قابلیت کاربران مسافر می‌توانند نام و اطلاعات تماسِ فرد مورد اعتمادشان را در اپلیکیشن ثبت کنند. به این ترتیب در شرایط اضطراری که کاربر در دسترس نباشد، یا حادثه‌ای در سفر پیش بیاید، اسنپ می‌تواند با این فرد تماس بگیرد.

محمد خلج، مدیر عامل اسنپ، درباره امنیت سفر در اسنپ و این قابلیت تازه می‌گوید: اسنپ برای افزایش امنیت کاربران مجموعه‌ای از ابزارهای هوشمند و سیاست‌های نظارتی را به کار گرفته است و بر اساس نیاز کاربران قدم‌های تازه‌ای در این مسیر برمی‌دارد. امکان ارسال مشخصات سفر و لینک ردیابی لحظه‌ای برای نزدیکان که تا پیش از این در دسترس کاربران مسافر بود، زین پس با قابلیت جدید مخاطب اضطراری می‌تواند به صورت خودکار تنظیم شود. همچنین، ثبت مشخصات یک فرد مورد اعتماد به عنوان مخاطب اضطراری توسط مسافر به کارشناسان تیم امنیت سفر ما کمک می‌کند موارد فوری و اضطراری را بدون منع قانونی و با سرعت بیشتر پیگیری کنند.

«مخاطب اضطراری» کیست و چه اطلاعاتی با او به اشتراک گذاشته می‌شود؟

مخاطب اضطراری فرد مورد اعتماد کاربر است که می‌تواند لینک مشخصات سفرهای او را دریافت کند و در صورت نیاز به جای کاربر مسافر با اسنپ در ارتباط باشد. در شرایطی که کاربر مسافر در دسترس یا پاسخگو نباشد، مخاطب اضطراری حکم شخص مورد اعتماد او را دارد و تیم امنیت سفر ممکن است با این شخص تماس بگیرد تا مشکل پیش‌آمده در سفر را پیگیری کند یا جزییات لازم را به او اطلاع دهد.

ارسال مشخصات سفر نیز که پیشتر از طریق سرویس امنیت سفر (سپر آبی رنگ) و حین سفر قابل ارسال بود، با این قابلیت، می‌تواند به صورت خودکار تنظیم شود. با فعال کردن «مخاطب اضطراری» مسافران می‌توانند این قابلیت را به‌گونه‌ای تنظیم کنند که لینک مشخصات سفرهای‌شان همیشه، یا در یک بازه زمانی خاص (بین ۱۰ شب تا ۷ صبح) در قالب پیامک برای آن شخص به‌صورت خودکار ارسال شود. با انتخاب گزینه «هرگز» در این قسمت نیز می‌توان ارسال مشخصات سفر برای مخاطب اضطراری را فعال نکرد.

اسنپ در چه مواردی با مخاطب اضطراری شما تماس می‌گیرد؟

تیم امنیت سفر اسنپ در شرایط اضطراری، یا در صورت بروز حادثه از جمله تصادف حین سفر، ابتدا با شماره تلفن کاربر مسافر تماس می‌گیرد و در صورتی که در دسترس یا پاسخگو نباشد، با مخاطب اضطراری ثبت‌شده او تماس می‌گیرد.

تماس با مخاطب اضطراری به‌طور کلی با دو هدف ممکن است از طرف تیم امنیت سفر انجام شود؛ در صورت در دسترس نبودن مسافر، برای پرس‌وجو و گرفتن اطلاعات درباره حادثه احتمالی که در سفر پیش‌آمده یا برای اطلاع‌رسانی به مخاطب اضطراری درباره حادثه پیش‌آمده در سفر مثل تصادف. همچنین اگر مخاطب اضطراری یک کاربر با اسنپ تماس بگیرد، تیم امنیت سفر اطلاعات مرتبط با آخرین سفر او را در اختیار این شخص قرار خواهد داد. کاربران باید توجه داشته باشند که حتماً در این موارد با همان شماره تلفنی که به‌عنوان مخاطب اضطراری در اسنپ ثبت‌شده با پشتیبانی تماس بگیرند.

چرا بهتر است یک مخاطب اضطراری به اسنپ معرفی کنید؟

تقریباً اکثر تاکسی‌های اینترنتی دنیا این امکان را به کاربران‌شان می‌دهند تا شخصی را به عنوان فرد مورد اعتماد برای موارد اضطراری در اپلیکیشن ثبت کنند. ثبت اطلاعات یک شخص دیگر به عنوان مخاطب اضطراری به تیم پشتیبانی و امنیت سفر تاکسی‌های اینترنتی کمک می‌کند در شرایطی که طبق قانون، محدودیت‌هایی در به اشتراک گذاشتن اطلاعات سفر با دیگران وجود دارد، بتوانند با خانواده یا فرد مورد اعتماد مسافر در ارتباط باشند.

شماره مخاطب اضطراری در اسنپ فقط در اختیار کارشناسان تیم امنیت سفر است و کارشناسان پشتیبانی نمی‌توانند این اطلاعات را مشاهده یا از آن استفاده کنند. همچنین امکان تغییر مخاطب اضطراری همیشه وجود دارد و در صورتی که مخاطب اضطراری را تغییر دهید، تیم امنیت سفر دیگر از اطلاعات شخص قبلی استفاده نخواهد کرد.

نحوه فعالسازی مخاطب اضطراری

فعال کردن این قابلیت از دو روش امکان‌پذیر است: از منوی اسنپ‌خودرو وارد بخش «امنیت سفر در اسنپ» شوید و گزینه «مخاطب اضطراری» را انتخاب کنید و مشخصات فرد موردنظرتان را ثبت کنید. حین سفر از سپر آبی‌رنگ سرویس امنیت سفر گزینه «مخاطب اضطراری» را انتخاب کنید و مخاطب اضطراری را ثبت کنید.

پس از ثبت مخاطب اضطراری در اپلیکیشن، آن فرد یک پیامک از طرف اسنپ دریافت خواهد کرد که به او اطلاع می‌دهد مشخصاتش به عنوان مخاطب اضطراری ثبت شده است. همچنین اگر حین سفر هر گونه تغییری در نحوه ارسال مشخصات سفر و اطلاعات مخاطب اضطراری انجام شود، همه تغییرات از سفر بعدی اعمال خواهد شد.