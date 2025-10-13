داستان سردار ویژه امیرالمومنین(ع) به عراق رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، ترجمه عربی کتاب «مالک اشتر»، نوشته مجید ملامحمدی با همکاری آژانس ادبی تماس توسط انتشارات دارتمکین در عراق منتشر میشود.
ملامحمدی که پیش از این نیز آثاری از او در عراق منتشر شده و با استقبال مخاطبان عربزبان قرار گرفته است. درباره مالک اشتر، زندگی و شخصیت این سردار نامدار سپاه امیرالمؤمنین، امام علی (ع) روایتهایی را تألیف کرده که با استقبال خوبی مواجه شده است. این کتاب که برای گروه سنی کودک و نوجوان نوشته شده، با زبانی داستانی و شخصیتپردازی جذاب، تلاش دارد در کنار پرداختن به شخصیت مالک اشتر، نگاهی نیز به وقایع مهم تاریخ صدر اسلام داشته باشد.
مالکبنحارث (متوفی ۳۸ ق) معروف به مالک اَشتَر نَخَعی از یاران ویژه و از فرماندهان سپاه امام علی (ع) در عراق بود. پیامبر (ص) در حدیثی او را از مؤمنان واقعی معرفی کرده و علی (ع) مقام و منزلت او را برای خود، چونان مقام خود در نزد پیامبر ترسیم کرده است. اگر چه مالک در دوران حضرت محمد (ص) مسلمان شد، اما به دیدار وی نائل نشد و به همین دلیل از تابعین به شمار میآید.
با کشته شدن خلیفه سوم، مالک مردم را به بیعت با علی (ع) دعوت کرد و خود اولین بیعتکننده با وی بود. مالک در جنگهای جمل و صفین برای تثبیت خلافت علی (ع) شرکت داشت. پس از ناآرامیهای مصر، علی (ع) او را حاکم مصر نمود و مالک به سوی مصر حرکت کرد، اما معاویه که حضور مالک در مصر را برنمیتافت، با تحریک یکی از عوامل خود، او را مسموم کرد و به شهادت رساند.
از نسل مالک افراد سرشناس و موثری چون ابراهیم بن مالک اشتر (از یاران مختار ثقفی) و نعمان بن ابراهیم بن مالک اشتر ظاهر شدهاند. مطابق برخی از روایات مالک اشتر از جمله اشخاصی است که در دوران ظهور مهدی (عج) رجعت خواهد کرد.
