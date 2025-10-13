سیدعباس صالحی: روحانی عمر خویش را وقف پژوهش و تبیین معارف الهی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی درگذشت محمود روحانی از قرآن‌پژوهان کشورمان را تسلیت گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

خبر درگذشت استاد برجسته دانشگاه و قرآن‌پژوه گرانقدر، جناب آقای دکتر محمود روحانی دوست‌داران علم و ایمان را متأثر و اندوهگین ساخت.

ایشان عمر خویش را وقف پژوهش و تبیین معارف الهی کردند و خدمات علمی ماندگار برای جامعه قرآنی ارائه دادند و آثار برجسته و ارزشمندی را منتشر ساختند و برخی در آستانه نشر قرار دارند، این پژوهشگر فقید با حضور عالمانه خود در محافل دانشگاهی و علمی برای تربیت نسل جوان تلاش‌های بسیاری داشت.

اینجانب این ضایعه را به خانواده مکرم، استادان، شاگردان، قرآن پژوهان و علاقه‌مندان ایشان تسلیت می‌گویم و از درگاه ایزد منان برای آن مرحوم رحمت و غفران و برای بازماندگان صبر و اجر مسألت دارم.