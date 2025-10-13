به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، در نتایج نظام رتبه‌بندی تایمز سال ۲۰۲۶ میلادی تعداد ۳۷ دانشگاه علوم پزشکی حضور دارند. در مقایسه با سال ۲۰۲۵ که ۳۰ دانشگاه علوم پزشکی حضور داشتند با احتساب حضور اولین بار، حضور مجدد و عدم حضور در مجموع ۷ دانشگاه اضافه شده اند.

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با رتبه ۴۰۰-۳۵۱، ضمن کسب رتبه اول برای دومین سال متوالی بین دانشگاه‌های علوم پزشکی، رتبه زیر ۵۰۰ دانشگاه‌های برتر جهان بر اساس اهداف برنامه هفتم توسعه را کسب کرده است.

دانشگاه علوم پزشکی تهران با کسب رتبه ۶۰۰-۵۰۱ و حفظ رتبه؛ رتبه دوم بین دانشگاه‌های علوم پزشکی را کسب کرده است.

همچنین دانشگاه‌های علوم پزشکی البرز، بابل، ایران، اصفهان، لرستان، قزوین، شهید بهشتی، شیراز، تبریز و ارومیه با کسب رتبه ۸۰۰-۶۰۱ در جایگاه سوم بین دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور قرار گرفته اند.

این دستاورد نشانگر استمرار تلاش‌های اعضای هیئت علمی، پژوهشگران و محققان در راستای تحقق اهداف و برنامه‌های اسناد بالادستی و تعهد به ارتقا جایگاه دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در سطح بین المللی است.