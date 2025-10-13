هوای استان زنجان برای همه افراد ناسالم است

الناز هاشمی در گفتوگو با خبرنگار مهر، گفت: با افزایش میزان گرد و غبار در استان شاهد وضعیت ناسالم هوا برای همه گروهها در شهر زنجان هستیم و عامل آلایندهها، ذرات معلق در هوا با قطر کمتر از ۲.۵ میکرون است.
وی افزود: در حال حاضر هوای زنجان آلوده است و وضعیت برای همه گروههای سنی ناسالم است و توصیه میشود شهروندان از فعالیت طولانی در خارج از منزل خودداری کنند و در حد ممکن در خانه بمانند.
کارشناس بررسی آلودگی هوا و تغییر اقلیم اداره کل حفاظت محیطزیست استان زنجان یادآور شد: بیان داشت: شاخص هوا صفر تا ۵۰ پاک و مابین ۵۱ تا ۱۰۰ قابل قبول است.
هاشمی افزود: شاخص هوا مابین ۱۰۱ تا ۱۵۰ برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ نیز برای همه افراد ناسالم است. شاخص هوا مابین ۲۰۱ تا ۳۰۰ قرار گیرد بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ نیز خطرناک خواهد بود.
نظر شما