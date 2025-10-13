به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری تهران، از ورود شهرداری تهران به پنجمین سال فعالیت خود خبر داد و اعلام کرد: در روزهای پایانی هفته تهران قرار داریم و تمام تلاش خود را در چهار سال گذشته و ماه‌های پیش رو به کار خواهیم گرفت تا تهران دوست‌داشتنی‌تری برای مردم رقم بزنیم.

وی با اشاره به برنامه‌های آتی مدیریت شهری گفت: در هفته‌های آینده شاهد یک فرایند پرفشار در فضای خبری حوزه شهری خواهیم بود و افتتاح‌های متعددی در سطح شهر انجام می‌شود.

سخنگوی شهرداری تهران افزود: در روزهای آینده چند بزرگراه جدید افتتاح خواهد شد و واگن‌های جدید مترو، اتوبوس‌های برقی و همچنین اتوبوس‌های دوکابین و احتمالاً سه‌کابین به ناوگان حمل‌ونقل عمومی پایتخت افزوده می‌شوند که جزئیات آن به‌زودی اعلام خواهد شد.

محمدخانی همچنین از خبرهای امیدوارکننده در حوزه مدیریت پسماند خبر داد و گفت: در آینده نزدیک خبرهای خوبی درباره پروژه زباله‌سوز تهران خواهیم داشت. ماه‌های پیش‌رو برای شهر تهران ماه‌هایی پرخبر و پرامید خواهد بود.

توسعه شبکه مسیرهای پیاده‌روی و دوچرخه‌سواری در تهران تا پایان سال

سخنگوی شهرداری تهران اعلام کرد: رعایت قوانین و ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای پایتخت به عنوان یکی از ابرشهرهای منطقه غرب آسیا ضروری است.

وی تأکید کرد که تهران در کنار استانبول از معدود ابرشهرهای این منطقه به شمار می‌رود و باید از حقوق و امکانات متناسب با این جایگاه برخوردار باشد.

محمدخانی با اشاره به مصوبه‌ای از سال ۱۳۵۲ گفت: بر اساس این قانون، مدیریت و تصمیم‌گیری درباره مسیرها و فضاهای شهری در محدوده تهران باید با اختیارات کامل در اختیار شهرداری تهران باشد.

سخنگوی شهرداری از ادامه اجرای پروژه مسیر سبز تهران خبر داد و افزود: بخش نخست این طرح در منطقه ۲ به بهره‌برداری رسیده و با استقبال گسترده شهروندان روبه‌رو شده است.

به گفته وی، تا پایان سال جاری این مسیر از منطقه ۲ به منطقه ۶ و سپس به مناطق ۵ و ۲۲ گسترش می‌یابد و در نهایت به شبکه‌ای ۱۰۰ کیلومتری برای پیاده‌روی و دوچرخه‌سواری تبدیل خواهد شد.

وی تأکید کرد: این مسیر نه‌تنها یک فضای تفریحی و ورزشی است، بلکه به عنوان مد جدیدی از حمل‌ونقل پاک، امکان تردد ایمن برای دوچرخه، اسکوتر برقی و عابران پیاده را بدون تقاطع و تداخل با خودروها فراهم می‌کند.

محمدخانی افزود: در بخش پایانی طرح، مسیر از غرب تهران و منطقه ۲۲ به مرکز شهر یعنی منطقه ۶ متصل می‌شود تا شهروندان بتوانند در فضایی سبز، ایمن و جذاب، مسیرهای طولانی را با دوچرخه یا پیاده طی کنند.

سهم حمل‌ونقل به نیمی از بودجه شهرداری رسید

محمدخانی، از رشد بی‌سابقه سرمایه‌گذاری در حوزه حمل‌ونقل عمومی پایتخت خبر داد و اعلام کرد که با توجه به افزایش سهم این بخش، نزدیک به نیمی از بودجه شهرداری تهران به حوزه حمل‌ونقل عمومی اختصاص یافته است.

وی با اشاره به همکاری شهرداری با شرکت‌های داخلی تولیدکننده اتوبوس گفت: شهرداری تهران با تمام شرکت‌های داخلی تولیدکننده اتوبوس که از کیفیت مطلوبی برخوردارند، قراردادهایی با نسبت‌های متفاوت از خوش‌قولی و بدقولی امضا کرده و صد درصد ظرفیت تولید یک‌ساله آنها را خریداری کرده است. در نتیجه، تعداد قابل توجهی اتوبوس جدید وارد چرخه حمل‌ونقل شهری شده است.

به گفته محمدخانی، در حال حاضر ۳۹۰ اتوبوس برقی در خطوط حمل‌ونقل فعال هستند و این عدد تا پایان سال دو برابر خواهد شد. همچنین ۴۰۰ اتوبوس دیگر طی سه ماه آینده فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.

سخنگوی شهرداری درباره وضعیت مترو نیز افزود: در هفته‌های آینده چند ایستگاه جدید مترو افتتاح می‌شود و خطوط هفت‌گانه مترو تا پایان امسال تکمیل خواهد شد. در زمینه واردات واگن‌ها نیز ان‌شاءالله تا پایان دی‌ماه دو رام از قطارهای وارداتی و همچنین دو رام از قطار ملی وارد خطوط بهره‌برداری خواهند شد.

محمدخانی همچنین از آغاز به‌کار تاکسی‌های برقی در تهران خبر داد و گفت: در این هفته تاکسی‌های برقی فعالیت خود را آغاز کرده‌اند و تاکسی‌های شاسی‌بلند نیز به این چرخه اضافه شده‌اند.

وی با تأکید بر تحول جدی در حوزه حمل‌ونقل عمومی گفت: تعداد اتوبوس‌های فعال در تهران اصلاً قابل مقایسه با آغاز این دوره مدیریت شهری نیست و شاهد جهشی بزرگ در نوسازی و توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی هستیم.

هدف ما رونق ساخت‌وساز اصولی و افزایش مطلوبیت سکونت برای اقشار کم‌برخوردار است

سخنگوی شهرداری تهران با تأکید بر اینکه شهرداری در چارچوب قانون به دنبال ایجاد محدودیت برای سکونت در تهران نیست، گفت: شهرداری تهران در تمام چهار سال گذشته همواره مخالف سخت‌گیری‌های غیرمنطقی در زمینه سکونت و ساخت‌وساز بوده است. ما معتقدیم باید با سیاست‌های شفاف و اصولی، زمینه رونق بازار مسکن را فراهم کنیم.

وی با بیان اینکه کمبود مسکن در تهران و برخی شهرهای بزرگ کشور به یکی از چالش‌های جدی تبدیل شده است، افزود: شهرداری تهران تلاش می‌کند در مسیر رونق بازار مسکن حرکت کند؛ البته نه هر ساخت‌وسازی، بلکه ساخت‌وساز اصولی و قانونمند که منجر به بهبود کیفیت زندگی شهروندان شود.

سخنگوی شهرداری تهران تأکید کرد: در این مسیر، ما از تصمیم‌گیری‌های روشن، شفاف و منطبق با قانون استقبال می‌کنیم. هدف ما این است که شهر تهران، به‌ویژه برای طبقات کم‌برخوردار، مطلوب‌تر و قابل‌سکونت‌تر شود. هر اقدامی که منجر به افزایش عرضه مسکن و رونق ساخت‌وساز قانونی شود، مورد حمایت شهرداری است.

محمدخانی با اشاره به برخی شعارهای گاهاً جذاب اما غیرعملی، خاطرنشان کرد: باید از تصمیم‌سازی‌های شتاب‌زده و غیرکارشناسی پرهیز شود. شهرداری تهران به دنبال تحقق رونق پایدار در بازار مسکن و ایجاد تعادل در توسعه شهری است.

شهرداری آماده پذیرش مسئولیت ساخت و اداره مدارس دولتی در پایتخت است

وی با اشاره به ورود شهرداری در حوزه‌های مختلف مسئولیتی در شهر، از جمله موضوعات اجتماعی و عمرانی، اعلام کرد: در هر موردی که اختلاف یا خلأ مدیریتی میان دستگاه‌ها وجود داشته، شهرداری تهران برای حل مشکلات شهروندان پای کار آمده است. از قرارگاه جهادی مقابله با آسیب‌های اجتماعی گرفته تا سایر اقدامات، شهرداری با نگاه جهادی و مسئولیت‌پذیری وارد عمل شده است.

وی با اشاره به وضعیت نامناسب مدارس دولتی تهران گفت: موضوع مدارس دولتی در پایتخت یکی از مسائل بغرنج شهر است. فرسودگی مدارس دولتی در تهران نسبت به سایر شهرهای کشور وضعیت نامناسب‌تری دارد و شهردار تهران نسبت به این موضوع اعتراض داشته است.

به گفته‌ی محمد خانی، در مرحله نخست، شهرداری تهران سهمی از بازسازی مدارس را بر عهده گرفته و در این زمینه توافقی میان شهرداری و دولت شکل گرفته است.

سخنگوی شهرداری ادامه داد: در گام بعد، آقای زاکانی پیشنهاد مکتوبی ارائه کرده‌اند که براساس آن، مدیریت شهری آماده است مسئولیت ساخت و حتی اداره مدارس را بر عهده بگیرد.

وی افزود: این پیشنهاد کاملاً در راستای سیاست‌های کلان دولت و مواضع اعلام‌شده از سوی آقای دکتر پزشکیان است. رئیس‌جمهور بارها تأکید کرده‌اند که باید تصدی‌گری دولت کاهش یابد و امور به نهادهای مردمی و عمومی واگذار شود. با توجه به اینکه شهرداری نیز نهادی عمومی و مردمی است، این اقدام با اصول قانون اساسی همسو و قابل اجراست.

سخنگوی شهرداری در پایان خاطرنشان کرد: شهرداری تهران آمادگی دارد با همکاری دولت، طرحی ترکیبی برای حل مسئله نوسازی و اداره مدارس در پایتخت اجرا کند. در این زمینه جلسات و مذاکراتی انجام شده و جزئیات بیشتر به‌زودی اعلام خواهد شد.

تهران به عضویت سازمان بین‌المللی شهرهای تاریخی درآمد

محمد خانی، اعلام کرد که یکی از موضوعات مورد توجه شهرداری از همان روزهای ابتدایی، افزایش شاخص‌های بین‌المللی شدن شهر تهران بوده است.

وی گفت: اگر می‌گوئیم تهران پایتخت کشور است، به همان میزان باید شاخص‌های بین‌المللی نیز ارتقا پیدا کند و یکی از این شاخص‌ها عضویت شهر تهران در سازمان‌های بین‌المللی است.

سخنگوی شهرداری تهران ادامه داد: یکی از نهادهای مهم در این زمینه، سازمان بین‌المللی شهرهای تاریخی است. همه شهرهایی که توان دارند، خوب است عضو این سازمان شوند. هرچه شهرهای بیشتری از ایران در این سازمان عضو شوند، نام ایران بهتر شناخته می‌شود.

محمد خانی با اشاره به سابقه تاریخی تهران گفت: تهران تاریخچه بسیار بزرگی دارد و امسال ۲۴۰ مین سال پایتختی تهران است. خوشبختانه تهران نیز یکی از اعضای این سازمان شد.

وی همچنین به شاخص‌های محیط زیست و نقش شهرداری در این زمینه اشاره کرد و افزود: شاخص‌های بسیار بالای محیط زیست توسط این کارخانه زباله‌سوز رعایت می‌شود و کیفیت بالایی دارد. شهرداری تهران و سازمان محیط زیست یک تعامل خوبی را در این زمینه پیش می‌برند و ان‌شاءالله در روزهای آتی خبرهای قطعی را به شما اعلام می‌کنم.

خانه اندیشمندان متعلق به مردم و شهرداری است

سخنگوی شهرداری تهران درخصوص خانه اندیشمندان و آخرین وضعیت آن عنوان کرد: درباره موسسه خصوصی خانه اندیشمندان، همان‌طور که بارها گفته شده شهرداری تهران آمادگی دارد از این موسسه خصوصی در کنار سایر فعالان حوزه اندیشه میزبانی کند. شهرداری در همه بخش‌ها و ظرفیت‌ها از جمله ساختمان خیابان ورشو میزبان فعالان حوزه اندیشه هست و خواهد بود و قائل به انحصار برای یک موسسه خصوصی نیستیم. در همان ساختمان امکان فعالیت این موسسه البته در کنار سایر مجموعه‌ها، گروه‌ها، اتاق‌های فکر و نهادها وجود دارد.

وی با بیان اینکه این ساختمان متعلق به مردم و شهرداری است، ادامه داد: از ابتدا ایده شهردار تهران این بود که یک فضای اشتراکی درباره استفاده گروه‌های اندیشه ورز داشته باشیم نه این که فقط یک بخش خصوصی متولی این ساختمان باشد.

پیمانکاران موظف به دریافت مجوزهای قانونی پله‌های برقی هستند

سخنگوی شهرداری تهران، اعلام کرد که در پروژه نصب و بهره‌برداری از پله‌های برقی، وظیفه پیمانکاران همکاری‌کننده با شهرداری، دریافت و رعایت کلیه مجوزهای قانونی مرتبط است.

وی تاکید کرد که آنچه شهرداری موظف به انجام آن است، تضمین مسیر قانونی اجرای پروژه‌هاست و شهرداری این مسیر قانونی را به طور کامل انجام داده است.

شهرداری همواره کنار دولت است؛ همدلی و انسجام برای حل مشکلات مردم ضروری است

محمدخانی در مورد کمک‌های شهرداری به دولت و مطرح شدن این موضوع از سوی یکی از اعضای شورا که باید توقع نهادها از شهرداری کاهش یابد، یادآور شد: به نظر می‌رسد دوره این نوع اظهارنظرها گذشته است؛ ما یک جنگ تمام عیار با وحشی‌ترین و عجیب و غریب‌ترین شبه انسان‌های کره زمین را تجربه کردیم و شرایط نشان داد که همبستگی تا چه اندازه ضرورت دارد.

وی ادامه داد: ما در دولت شهید رئیسی و به همان میزان در دولت دکتر پزشکیان در کنار دولت هستیم. شخص رئیس جمهور نیز کنار شهردار تهران است و این فهم بین رئیس جمهور و شهردار وجود دارد که باید به هم کمک کنند تا بارها را با هم برداریم. طبیعتاً مشکلات ما و دولت مشکلات همدیگر است و همه تلاش می‌کنیم که مسائل مردم رفع شود. از این جهت شهرداری همواره کنار دولت است و اصرار مدیریت شهری و شهردار این است که هیچ بن بستی برای رفع مشکلات تهران وجود ندارد و برای رفع این مسائل راه حل عملی وجود دارد و می‌توان با انسجام این موضوع را عملیاتی کرد. نیاز به همدلی و مهربانی بیشتر است و خط کشی‌ها و قواعدی که به ضرر مردم است، باید کنار گذاشته شود.

وی در رابطه با ممنوعیت تردد نوجوانان بدون خانواده‌ها توسط شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اظهار کرد: در ماه‌های قبل جنجال‌های مفصلی در برخی رسانه‌ها در این زمینه ایجاد شد. شهرداری در چند دهه اخیر متولی تاکسی بوده و صنف آنها اعلام کرد که شهرداری حق ندارد تاکسی اینترنتی راه اندازی کند و باید از آنها مجوز بگیرد.

محمدخانی با بیان اینکه شرکت‌های تاکسی اینترنتی باید پاسخگو باشند، یادآور شد: ضعف‌های جدی در خدمات رسانی آنها وجود دارد. شهرداری‌ها در شهرهای مختلف دنیا در زمینه تاکسی اینترنتی تجربیات موفقی دارند. به صورت اصولی و بر اساس نگاه‌های قدیمی، مردم اعتماد ویژه ای به تاکسی‌های شهرداری دارند. راننده‌های آنها شناسنامه دار هستند، شهر را بیشتر می‌شناسند، به نوعی اهل همین شهر هستند و به صورت دائمی رصد می‌شوند.

رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران با اشاره به حادثه دلخراش قتل یک خانم جوان در یکی از تاکسی‌های اینترنتی، اظهار کرد: در شهرداری تهران بستر امنی به نام شهرزاد وجود دارد و سرویس‌های اینترنتی را ارائه می‌کند. طبعاً در این سامانه مشکلی در سرویس دهی به نوجوانان نخواهیم داشت و بانوان با امنیت خاطر از این تاکسی‌ها استفاده خواهند کرد؛ حتی مشکل آدرس دهی هم وجود نخواهد داشت. اما اکنون با توجه به اینکه برخی راننده‌ها حتی ساکن تهران هم نیستند با اختلال مسیر مواجه می‌شوند.

وی افزود: راننده‌های تاکسی مورد آزمون قرار می‌گیرند و محلات را کامل می‌شناسند و مشکل آدرس یابی نخواهند داشت. باید اجازه داد موضوع تاکسی به صاحب اصلی خود یعنی شهرداری برگردد و بتواند در قالب سوپراپلیکیشن شهرزاد به مردم خدمات رسانی کند و نه به عنوان رقیب بخش خصوصی اما سهمی در خدمت رسانی به شهروندان با امنیت خاطر داشته باشد.

پیمانکاران موظف به رعایت استانداردها هستند؛ طولانی شدن مجوزها به مردم آسیب می‌زند

سخنگوی شهرداری تهران درباره پله برقی‌ها و استفاده شهرداری از پله برقی‌های مختص فضای بسته و ارزان‌تر در پل‌ها و سایر نقاط، گفت: چیزی که مشخص است پیمانکارانی که با شهرداری همکاری می‌کنند موظفند کلیه مجوزهای قانونی و استانداردهای لازم را اخذ کنند و نظارت پسینی هم در این باره وجود دارد، اینکه دوستان به موضوعی اشاره کنند که کشف جدیدی داشتند، چنین اظهار نظری به نظر درست نیست و نظارت‌های لازم از طرف سازمان استاندارد و نهادهای تخصصی وحود دارد.

محمدخانی در ادامه درباره آخرین وضعیت موضوع و مساله نظام مهندسی هم اظهار کرد: درباره این موضوع دستگاه قضایی موضعی را اعلام کرده که شهرداری تابع است اما مساله ما هنوز حل نشده است. اگر از مردمی که درگیر ساخت وساز خانه‌های خود هستند درباره پاسکاری بین مجموعه‌ها و فرایند مجوزها بپرسید از روند طولانی این موضوع گله دارند. مثلاً برای یک موضوع ساده کارشناسی خاک ببینید یک سازنده چند ماه معطل می‌شود؟ در حالی که باید برای یک محیطی مانند تهران استاندارد مشخصی در این موضوع وجود داشته باشد. یکی از مسائل طولانی شدن فرآیند ساخت و ساز همین مساله حوزه نظام مهندسی است که با آن دست به گریبان هستیم. شهرداری باید فرآیند مجوزهای ساخت وسازها را کاهش دهد و دود طولانی شدن این مساله طبیعتاً به چشم مردم می‌رود.

محمدخانی در مورد تحویل چاه‌ها به وزارت نیرو پاسخ داد: شهرداری این چاه‌ها را به وزارت نیرو تحویل داده است.

بازسازی واحدهای آسیب‌دیده از جنگ ادامه دارد

وی همچنین در بخشی دیگر از گفته‌هایش اظهارکرد: اگر خانواده‌های آسیب دیده از جنگ هنوز مشکلی دارند می‌توانند به شهرداری مناطق مراجعه کنند. تاکنون بازسازی‌های جزئی ۱۰۰ درصد به پایان رسیده است. دو هزار و ۵۰۰ واحد نیازمند به تعمیرات متوسط داشتند که خسارات کمتر از ۳۰۰ میلیون پرداخت و ساز و کار پرداخت خسارات بالای ۳۰۰ میلیون تومان نیز طی شده است. عملیات مقاوم سازی ۵۹ واحد نیز آغاز شده و ۶۶۰ واحد نیاز به تخریب و نوسازی داشتند که انتخاب پیمانکار و تهیه نقشه به پایان رسیده است.

سخنگوی شهرداری تهران با بیان اینکه شهرداری ساخت مسکن را انجام نمی‌دهد، گفت: طراحی نقشه توسط پیمانکار صورت می‌گیرد و ساخت آن توسط پیمانکار و با هزینه شهرداری انجام خواهد شد.

پروژه دوگاز؛ طرحی کلیدی برای رفع گره ترافیکی غرب تهران

وی در رابطه با پروژه دوگاز نیز اظهار کرد: این پروژه در قالب کمیسیون نامگذاری شورا، نامگذاری خواهد شد. این پروژه بسیار کلیدی است و بنده به عنوان متولی اطلاع رسانی شهرداری باید بگویم که در حق آن اجحاف شده و کمتر به آن پرداخته ایم.

محمدخانی با بیان اینکه در مورد پروژه بزرگراه یادگار امام، آزادراه شهید شوشتری و بزرگراه شهید بروجردی سخنان زیادی مطرح شده اما این پروژه چیزی کم از پروژه‌های بزرگ کم ندارد، گفت: این پروژه در ۳.۷ کیلومتر، پنج شریان اصلی را به هم متصل و یک مسئله ترافیکی مهم را در غرب تهران رفع می‌کند.

وی ادامه داد: در مواردی چهار تا پنج میلیون نفر در روز به تهران مراجعه می‌کنند و به شهرهای خود برمی گردند. به همین دلیل اجرای این پروژه هم برای شهروندان و هم برای هموطنان اهمیت خواهد داشت. امیدواریم پروژه به سرعت پیش برود و در اختیار شهروندان قرار بگیرد.

در موضوع تراموا تابع نظر شورا هستیم

محمدخانی گفت: مسیر تراموا از طریق شورا طی می‌شود و تکلیفی که در مصوبه شورای عالی ترافیک وجود دارد، در جای خود باقی است اما طبیعتاً شورا باید تصمیم گیری کند و ما تابع آن هستیم.