۲۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۲۴

جعفری اصل: بیش از ۲۳۰ هزار تُن نهاده دامی در نیمه نخست سال ترخیص شد

اهواز - دادستان بندرامام خمینی(ره) گفت: در نیمه نخست سال جاری با ورود دستگاه قضایی و رفع موانع موجود، بیش از ۲۳۰ هزار تن نهاده دامی از بنادر و گمرکات بندر امام در هفت مرحله ترخیص شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا جعفری‌اصل با تأکید بر اینکه این اقدام به‌منظور تسریع در تأمین نهاده‌های مورد نیاز دامداران و جلوگیری از رسوب کالاهای اساسی در بنادر انجام شده است، بیان داشت: در راستای صیانت از حقوق عامه و تحقق سیاست‌های کلان قوه قضائیه در حمایت از تولید، با دستور دادستانی، روند ترخیص نهاده‌های دامی که به دلایل اداری و بانکی متوقف مانده بود، تسهیل و در چند مرحله وارد چرخه توزیع رسمی کشور شد.

دادستان بندر امام خمینی (ره) با اشاره به نقش این بندر در تأمین کالاهای اساسی کشور افزود: تسریع در ترخیص نهاده‌های دامی نه تنها از آسیب به سرمایه‌های ملی و ضایع شدن کالاها جلوگیری کرد، بلکه موجب افزایش سرعت تأمین خوراک دام و حمایت از امنیت غذایی کشور نیز شد.

وی اظهار کرد: دادستانی بندر امام خمینی (ره) در چارچوب مسئولیت‌های نظارتی و مأموریت‌های ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه، همچنان بر روند واردات، نگهداری و توزیع نهاده‌های اساسی نظارت مستمر خواهد داشت تا از هرگونه تخلف، احتکار یا تضییع حقوق مردم جلوگیری شود.

