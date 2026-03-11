  1. استانها
  2. خوزستان
۲۰ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۰۴

۱۲۸ هزار تن جو دامی در بندر امام ترخیص شد

۱۲۸ هزار تن جو دامی در بندر امام ترخیص شد

بندر امام خمینی- دادستان عمومی و انقلاب بندر امام خمینی گفت: با دستور و پیگیری دستگاه قضایی، ۱۲۸ هزار تن جو دامی که به دلیل مشکلات اسنادی در انبارهای این بندر متوقف مانده بود ترخیص شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا جعفری اصل صبح امروز چهارشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در راستای تأمین امنیت غذایی کشور و با پیگیری‌های مستمر دستگاه قضایی استان خوزستان و همکاری نهادهای مرتبط، موانع اسنادی و مالی موجود بر سر راه ترخیص این محموله ۱۲۸ هزار تنی برطرف شد.

وی افزود: این محموله که پیش از این در انبارهای بندر امام خمینی به دلیل برخی مشکلات اسنادی معطل مانده بود، اکنون ترخیص و برای استفاده در زنجیره تأمین خوراک دام کشور آماده شده است.

دادستان عمومی و انقلاب بندر امام خمینی بر ضرورت تسریع در رفع مشکلات مرتبط با کالاهای اساسی در شرایط جنگی کنونی تأکید کرد و ادامه داد: دستگاه قضایی خوزستان با جدیت به مسائل معیشتی مردم و تأمین مایحتاج ضروری کشور ورود کرده و از تمام ظرفیت‌های قانونی برای حل این مشکلات بهره می‌برد.

وی بیان کرد: نهاده‌های دامی از جمله اقلام راهبردی در تأمین امنیت غذایی کشور به شمار می‌روند و تسریع در واردات و ترخیص آن‌ها نقش مهمی در کاهش فشار اقتصادی بر تولیدکنندگان و کنترل قیمت‌ها دارد.

جعفری اصل گفت: جو و سایر نهاده‌های خوراک دام و طیور با تضمین پایداری زنجیره تولید، می‌توانند به کاهش هزینه‌های تولید و ایجاد ثبات در بازار محصولات دامی کمک کنند.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها