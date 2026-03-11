۱۲۸ هزار تن جو دامی در بندر امام ترخیص شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا جعفری اصل صبح امروز چهارشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در راستای تأمین امنیت غذایی کشور و با پیگیری‌های مستمر دستگاه قضایی استان خوزستان و همکاری نهادهای مرتبط، موانع اسنادی و مالی موجود بر سر راه ترخیص این محموله ۱۲۸ هزار تنی برطرف شد.

وی افزود: این محموله که پیش از این در انبارهای بندر امام خمینی به دلیل برخی مشکلات اسنادی معطل مانده بود، اکنون ترخیص و برای استفاده در زنجیره تأمین خوراک دام کشور آماده شده است.

دادستان عمومی و انقلاب بندر امام خمینی بر ضرورت تسریع در رفع مشکلات مرتبط با کالاهای اساسی در شرایط جنگی کنونی تأکید کرد و ادامه داد: دستگاه قضایی خوزستان با جدیت به مسائل معیشتی مردم و تأمین مایحتاج ضروری کشور ورود کرده و از تمام ظرفیت‌های قانونی برای حل این مشکلات بهره می‌برد.

وی بیان کرد: نهاده‌های دامی از جمله اقلام راهبردی در تأمین امنیت غذایی کشور به شمار می‌روند و تسریع در واردات و ترخیص آن‌ها نقش مهمی در کاهش فشار اقتصادی بر تولیدکنندگان و کنترل قیمت‌ها دارد.

جعفری اصل گفت: جو و سایر نهاده‌های خوراک دام و طیور با تضمین پایداری زنجیره تولید، می‌توانند به کاهش هزینه‌های تولید و ایجاد ثبات در بازار محصولات دامی کمک کنند.