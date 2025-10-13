افتخار به ایران سپر ملی جنگ ۱۲ روزه؛ هویت ایرانی محک مسئولان نظام شود

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از کتاب «ایرانی بودن افتخار دارد» بیانات رهبر انقلاب درباره عناصر هویت ایرانی امروز دوشنبه ۲۱ مهرماه با حضور مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران، محمد حسین رجبی دوانی پژوهشگر تاریخ اسلام، حجت الاسلام علی ذوعلم مسئول دبیرخانه بیانیه گام دوم انقلاب دفتر مقام معظم رهبری و جمعی از مدیران و مسئولان شهرداری تهران و نهادهای فرهنگی و هنری در خانه علوم انسانی ایران برگزار شد.

این اولین مراسم پس از آن است که شهرداری تهران با تغییر موجودیت ساختمان «خانه اندیشمندان علوم انسانی» نام این مکان را به «خانه علوم انسانی ایران» تغییر داد.

در ابتدا حسین خادمی نویسنده کتاب در صحبت‌هایی با اشاره به شکل گیری ایده کتاب و برجسته کردن هویت‌های ایرانی در مقاطع سخت و حساس کشور از لزوم نگارش این کتاب و پرداختن به عناصر هویت سازی که رهبر انقلاب در چند دهه در سخنرانی‌های خود بر آن تاکید داشتند سخن گفت.

ایران پس از جنگ، ایران مبارز علیه استکبار و استعمار است

محمد امین توکلی زاده معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران نیز در صحبت‌هایی به دلایل همگرایی و مؤلفه‌های انسجام بخش ملت ایران در طول جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و بیان داشت: زمان زیادی از نبرد قهرمانه ملت ایران نگذشته و ادامه دار هم هست. شاید برای خیلی‌ها این پرسش پدید آمد که ریشه این همگرایی و انسجام فراگیر در بین سلایق مختلفی که در طول جنگ شکل گرفت از کجاست؟

وی تصریح کرد: چیزی که توانست همه مردم را کنار هم قرار دهد هویت ایرانی بود و بزرگترین مدافع هویت ایرانی در حال حاضر نیز رهبر انقلاب است. نگاه ایشان به هویت ایرانی برجسته است و نمونه این موضوع دقت نظر بر ادبیات فارسی است.

توکلی زاده یکی از برکات جنگ ۱۲ روزه را تغییر در اندیشه و تفکر ایرانیان در مقابله با استکبار و استعمار دانست و در اینباره گفت: ایران پس از ۱۲ روز جنگ باید ایران دیگری باشد که در مقابل تمام نظام سلطه و استعمار ایستاد و از کسی کمک نخواست.

معاون اجتماعی شهرداری تهران از حرکت‌های صورت گرفته در شهرداری تهران با پررنگ کردن هویت‌های ملی و فرهنگی نام برد که یکی از این اقدامات تاکید بر شناساندن شاهنامه در بین جوانان تهرانی است و افزود: حرکت خوبی برای شناساندن شاهنامه به نام پویش ایران سرایی شکل گرفت. از این بابت که رهبر انقلاب نیز تاکید دارند فردوسی در شاهنامه، ایران را سروده است و مخاطب را روی نوجوانان و مدارس گذاشتیم. استقبال خوبی از این برنامه از سوی نوجوانان شکل گرفت. فراخوانی هم به تصویرگران و نقاشان برای کشیدن پرده‌های شاهنامه داده و دور اول این کار انجام شد. پیشنهاد دادیم کاروان‌های شاهنامه خوانی توسط معاونت گردشگری به راه بیفتد و این پویش در ابعاد مختلف جریان یابد.



وی در پایان بر تشکیل زنجیره بهم پیوسته از ادبیات فارسی برای یکپارچگی ملت ایران و نیز انتقال آن به نسل‌های بعد تاکید کرد تا نوجوانان بتوانند با هویت ایرانی نهفته در ادبیات ارتباط برقرار کنند.

افتخار به ایرانی بودن راهی برای آزادی جهان از سرسپردگی

حجت الاسلام ذوعلم نیز سخنران دیگر مراسم به موضوع هویت ملی و سه مؤلفه این هویت اشاره کرد و گفت: در کتاب چهار عنصر هویت ساز ملی مطرح شده است و رهبر انقلاب نیز در این موضوع صحبت‌های مبسوطی دارند. این صحبت‌ها دارای سه مؤلفه هست که عناصری دارد. در کتاب به بعد هویت ایرانی پرداخته شد. ۲ بعد دیگر یکی اسلام است که بدون آن ایران امروز وجود نداشت و این شامل اسلام مبتنی بر عقل و اجتهاد و عترت است و سومین بعد هویت انقلابی است که برخاسته از هویت اسلامی و ایرانی است. اساساً اسلام ناب جز با عنصر جهاد و دگرگونی و انقلاب قابل تحقق نیست.

وی در ادامه تصریح کرد: امروز اگر از ایران سخن میگوییم ایران ایستاده مقابل استکبار و از ایرانی است که مردم بصیر دارد، مردمی که در پیوند اعتقادی با امام وفادار بوده و در مقابل کاستی‌ها و فضاهای تحریف کننده ایستاده اند.

ذوعلم تاکید کرد: به ایرانی افتخار می‌کنیم که علمدار تمدنی متفاوت و نوین است و علاوه بر استفاده از تجربیات و دانش اسلامی است و ارزش‌های انقلابی و اسلامی را نه فقط برای خود که برای همه جهان می‌طلبد.

وی افتخار به ایرانی بودن را صرفاً برای حفظ ایران ندانست و گفت: افتخار به ایرانی بودن برای نجات بشر از سرسپردگی و انفعال و گریز از ضد اخلافیات است و این چیزی است که اسلام ناب هم بر آن تاکید کرده است.

در قانون اساسی مجازات تخطی از فرمایشات رهبری را نادیده گرفتیم

رجبی دوانی در ادامه با اشاره به مباحث کتاب، پرداختن مبسوط تر به موضوع هویت ایرانی از نگاه رهبر انقلاب را یک ضرورت دانست و گفت: در ارتباط با تاریخ و تمدن ایران رهبر انقلاب فرمایشات زیادی دارند و به جلوه‌های درخشان تاریخ به خصوص به دوران آل بویه که اوج تمدن ایرانی اسلامی است و دوره صفویه که بسیاری از ارزش‌های تمدنی امروز مدیون این دوران هست اشاره کرده اند.

وی بیان کرد: در طول تاریخ جز رهبران انقلاب اسلامی به این حد وفاداری به ایران و عشق به ایران را نداریم. رهبر انقلاب به زبان فارسی عشق می‌ورزند و تعصب خردمندانه ای نسبت به ایران و زبان فارسی دارند.

رجبی دوانی این کتاب را سند و محکی برای ارزیابی نهادهای مسئول هویت ایرانی اسلامی در کشور دانست و گفت: نهادهایی چون شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت میراث فرهنگی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، فرهنگستان هنر، بنیاد سعدی، صدا و سیما، وزارت علوم، شهرداری‌ها و غیره باید با این محک بررسی شود که تا چه میزان از این رهنمودها تبعیت کردند. نظام ما ولایی است و در نظام ولایت اطاعت از ولی واجب است. متأسفانه این موضوع را در قانون اساسی نادیده گرفتیم که اگر از فرمایشات تخطی شود باید با مسئول چه کرد.

این پژوهشگر تاریخ با اشاره به عملکرد برخی مسئولان در ارتباط با پافشاری برای مذاکره با آمریکا گفت: رهبر انقلاب چند روز پیش درباره مذاکره با آمریکا گفتند که حداقل ۲۰ سال دیگر نباید از مذاکره سخن گفت ولی می‌بینیم برخی از مسئولان بدون شرم و حیا درباره مذاکره‌ای که بنا بود از طرف وزیر امور خارجه انجام شود اما نماینده آمریکا از آن امتناع کرد سخن می‌گویند.