به گزارش خبرنگار مهر، محمد مرادی پیش از ظهر دوشنبه در آئین افتتاح همایش روز ملی پارالمپیک استان مرکزی با عنوان جشن ارادههای بزرگ که در سالن دو هزار نفری مجموعه ورزشی شهدای پنجم مرداد اراک برگزار شد، اظهار کرد: در حال حاضر پنج ورزشکار این استان عضو تیم ملی بسکتبال با ویلچر جمهوری اسلامی ایران هستند و تعدادی دیگر نیز در کشورهای ترکیه و آلمان بهصورت حرفهای فعالیت دارند.
وی با بیان اینکه ۲۰۰ ورزشکار جانباز و معلول استان مرکزی به صورت حرفهای در رشتههای مختلف ورزشی فعالیت دارند، افزود: توجه به جامعه جانبازان و توانیابان این استان از وظایف اخلاقی و انسانی دستگاههای اجرایی است و این رویکرد در کنار توسعه ورزش همگانی و قهرمانی با جدیت دنبال میشود.
مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی با اشاره به جایگاه شاخص این استان در ورزش جانبازان و معلولان کشور گفت: در حال حاضر پنج ورزشکار این استان عضو تیم ملی بسکتبال با ویلچر جمهوری اسلامی ایران هستند و تعدادی دیگر نیز در کشورهای ترکیه و آلمان بهصورت حرفهای فعالیت دارند.
مرادی افزود: با توجه به ظرفیت بالای ورزشکاران این حوزه، پیشبینی میشود در بازیهای آسیایی سال آینده، استان مرکزی با تعداد قابل توجهی نماینده در ترکیب تیمهای ملی حضور داشته باشد.
شرکت ۵۰۰ ورزشکار کمتوان و ۱۰۰ جانباز مدالآور در جشن هفته پارالمپیک مرکزی
رئیس هیأت ورزشهای جانبازان و معلولان استان مرکزی نیز در این آیین گفت: همزمان با هفته پارالمپیک، بیش از ۵۰۰ ورزشکار کمتوان و ۱۰۰ جانباز مدالآور در برنامههای ورزشی و جشنهای این هفته شرکت کردند.
ابراهیم نصیری از فعالیت بیش از ۱۶ ورزشکار ملیپوش استان در رشتههای مختلف از جمله بسکتبال با ویلچر، والیبال نشسته، دوومیدانی، فوتبال هفتنفره و پاراتکواندو خبر داد و افزود: تیم بانوان تنیس روی میز استان نیز در لیگ برتر کشور حضور دارد.
وی با تأکید بر ضرورت حمایت بیشتر از قهرمانان پارالمپیکی تصریح کرد: تمام برنامههای ورزشی این هیأت با هدف ایجاد نشاط، توانمندسازی و ارتقای روحیه جانبازان و معلولان بهصورت رایگان برگزار میشود.
