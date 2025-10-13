https://mehrnews.com/x39hKB ۲۱ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۵۳ کد خبر 6621300 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۱ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۵۳ آیین بزرگداشت روز ملی پارالمپیک در اراک اراک- در این فیلم، آیین بزرگداشت روز ملی پارالمپیک در اراک را ملاحظه میکنید. دریافت 22 MB کد خبر 6621300 کپی شد مطالب مرتبط دعوت ۴ ورزشکار استان مرکزی به اردوی تیم ملی جانبازان و معلولین مرادی: ۲۰۰ ورزشکار معلول در استان مرکزی به صورت حرفهای فعالیت میکنند دعوت ۳ ورزشکار استان مرکزی به اردوی تیم ملی جانبازان و معلولین حضور ۳ ورزشکار بسکتبال با ویلچر مرکزی در مسابقات آسیا و اقیانوسیه برچسبها اراک پارالمپیک دانش آموزان استثنایی
