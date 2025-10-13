  1. استانها
۲۱ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۵۳

آیین بزرگداشت روز ملی پارالمپیک در اراک

آیین بزرگداشت روز ملی پارالمپیک در اراک

اراک- در این فیلم، آیین بزرگداشت روز ملی پارالمپیک در اراک را ملاحظه می‌کنید.

