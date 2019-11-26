حضور ۳ ورزشکار بسکتبال با ویلچر مرکزی در مسابقات آسیا و اقیانوسیه

ابراهیم نصیری در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم ملی بسکتبال با ویلچر ایران به منظور کسب سهمیه بازی های پارالمپیک در رقابت‌های قهرمانی آسیا و اقیانوسیه حضور پیدا کرده است و روز گذشته(چهارم آذر) در دیداری دوستانه به مصاف تایلند رفت که به پیروزی دست پیدا کرد.

وی ادامه داد: تیم ملی با بهره گیری از بازیکنان قدرتمند از جمله سه نفر از بازیکنان تیم بسکتبال با ویلچر استان مرکزی شامل مرتضی عابدی، محمد حسن سیاری و مهدی عباسی در مسابقات قهرمانی بسکتبال با ویلچر آسیا و اقیانوسیه حضور پیدا کرده است.

رئیس هیات ورزش جانبازان و معلولان استان مرکزی افزود: این مسابقات از ۸ لغایت ۱۶ آذر ماه برگزار می‌شود و بازیکنان پس از بازگشت از این مسابقات برای مسابقات لیگ برتر آماده می شوند.

نصیری با بیان اینکه تیم بسکتبال با ویلچر استان جزو سه تیم برتر کشور است، عنوان کرد: تیم بسکتبال با ویلچر استان برای حضور در مسابقات لیگ برتر با مشکل عدم وجود حامی مالی مواجه است که در این زمینه رایزنی هایی در حال انجام می باشد.

رئیس هیات ورزش جانبازان و معلولان استان مرکزی افزود: به مناسبت روز معلول مسابقه تنیس روی میز برای تیم بانوان هفته آینده برگزار می شود.

وی گفت: همچنین تیم شنا جانبازان و معلولین استان برای مسابقات لیگ برتر در مشهد آماده می شوند و در چهارمین مرحله رقابت های آزاد پاراتیراندازی کشور یک بازیکن از شهرستان دلیجان حضور پیدا می کند.

رئیس هیات ورزش جانبازان و معلولان استان مرکزی در خصوص برگزاری انتخابات مجمع این هیات عنوان کرد: انتخابات مجمع پایان آذر ماه جاری برگزار خواهد شد.