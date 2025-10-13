به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود جعفرنژاد روز دوشنبه از تداوم روند رو به رشد تولید قارچ خوراکی در شهرستان‌های مختلف آذربایجان‌شرقی خبر داد و گفت: در سال ۱۴۰۳ بیش از ۴ هزار و ۳۲۰ تن قارچ خوراکی در مجموع ۱۳۰ واحد تولیدی شامل ۱۲ واحد صنعتی و ۷۶ واحد خانگی و مشاغل خرد روستایی تولید شده است.

وی افزود: واحدهای صنعتی فعال در این حوزه در شهرستان‌های مختلف از جمله جلفا (پردیس ارس)، بستان‌آباد (بهین قارچ، رویش گل و شعرباف)، هشترود (علی نوایی)، تبریز (طیبه شرقی، قارچ دادلی، بیوک هادی، بهروز بهروزی، شناسی و خسروشاهی) و بناب (سپید قارچ) فعالیت دارند.

جعفرنژاد با اشاره به اینکه سطح زیرکشت سالانه قارچ در استان حدود ۲۰ هکتار است، گفت: میانگین عملکرد تولید قارچ در استان ۲۲ کیلوگرم در هر مترمربع می‌باشد که با تکیه بر دانش فنی تولیدکنندگان و استفاده از بسترهای نوین کشت، بازدهی مطلوبی به‌دست آمده است.

مدیر امور باغبانی سازمان خاطرنشان کرد: توسعه واحدهای خانگی و حمایت از مشاغل کوچک، ضمن ایجاد اشتغال پایدار در مناطق شهری و روستایی، به افزایش امنیت غذایی و ترویج مصرف محصولات سالم کمک کرده است.

وی با بیان اینکه شهرستان‌های بستان آباد و تبریز در تولید قارچ رتبه‌های اول و دوم را در استان آذربایجان شرقی به خود اختصاص داده‌اند افزود: در شهرستان بستان آباد ۴ واحد تولید قارچ دکمه‌ای صنعتی و بیش از ۳۰ واحد تولید خانگی فعال وجود دارد و این شهرستان بدلیل آب و هوای خاص خود (تابستان‌های خنک و اقلیم مناسب کشت و پرورش قارچ خوراکی) و نزدیکی به مرکز استان و شهرستانهای همجوار از لحاظ بازار مصرف، مناسب تولید قارچ است.