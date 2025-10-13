  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۱۵

جعفرنژاد: آذربایجان‌شرقی با تولید ۴۳۲۰ تن قارچ از استانهای پیشرو است

جعفرنژاد: آذربایجان‌شرقی با تولید ۴۳۲۰ تن قارچ از استانهای پیشرو است

تبریز- مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی گفت: استان ما با تولید ۴ هزار و ۳۲۰ تن قارچ در جمع استان‌های پیشرو کشور قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود جعفرنژاد روز دوشنبه از تداوم روند رو به رشد تولید قارچ خوراکی در شهرستان‌های مختلف آذربایجان‌شرقی خبر داد و گفت: در سال ۱۴۰۳ بیش از ۴ هزار و ۳۲۰ تن قارچ خوراکی در مجموع ۱۳۰ واحد تولیدی شامل ۱۲ واحد صنعتی و ۷۶ واحد خانگی و مشاغل خرد روستایی تولید شده است.

وی افزود: واحدهای صنعتی فعال در این حوزه در شهرستان‌های مختلف از جمله جلفا (پردیس ارس)، بستان‌آباد (بهین قارچ، رویش گل و شعرباف)، هشترود (علی نوایی)، تبریز (طیبه شرقی، قارچ دادلی، بیوک هادی، بهروز بهروزی، شناسی و خسروشاهی) و بناب (سپید قارچ) فعالیت دارند.

جعفرنژاد با اشاره به اینکه سطح زیرکشت سالانه قارچ در استان حدود ۲۰ هکتار است، گفت: میانگین عملکرد تولید قارچ در استان ۲۲ کیلوگرم در هر مترمربع می‌باشد که با تکیه بر دانش فنی تولیدکنندگان و استفاده از بسترهای نوین کشت، بازدهی مطلوبی به‌دست آمده است.

مدیر امور باغبانی سازمان خاطرنشان کرد: توسعه واحدهای خانگی و حمایت از مشاغل کوچک، ضمن ایجاد اشتغال پایدار در مناطق شهری و روستایی، به افزایش امنیت غذایی و ترویج مصرف محصولات سالم کمک کرده است.

وی با بیان اینکه شهرستان‌های بستان آباد و تبریز در تولید قارچ رتبه‌های اول و دوم را در استان آذربایجان شرقی به خود اختصاص داده‌اند افزود: در شهرستان بستان آباد ۴ واحد تولید قارچ دکمه‌ای صنعتی و بیش از ۳۰ واحد تولید خانگی فعال وجود دارد و این شهرستان بدلیل آب و هوای خاص خود (تابستان‌های خنک و اقلیم مناسب کشت و پرورش قارچ خوراکی) و نزدیکی به مرکز استان و شهرستانهای همجوار از لحاظ بازار مصرف، مناسب تولید قارچ است.

کد خبر 6620882

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها