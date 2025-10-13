به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام شفیعی روز دوشنبه در جلسه واگذاری مراکز جهاد کشاورزی اظهار کرد: باید دیدگاه خود را نسبت به مراکز جهاد کشاورزی تغییر دهیم. تبدیل خدمات رایگان کشاورزی به خدماتی که در قبال پرداخت هزینه ارائه میشوند، قطعاً فرآیندی آسان نخواهد بود، اما گامی ضروری برای افزایش بهرهوری و توسعه بخش کشاورزی است.
وی با اشاره به پیشرو بودن آذربایجانشرقی در واگذاری خدمات افزود: این استان تنها استانی است که حوالهنویسی کود را به بخش خصوصی واگذار کرده و همچنان بر ادامه این سیاست ایستاده است، در حالیکه برخی استانها پس از اجرای این طرح، به روند قبلی بازگشتند.
شفیعی ادامه داد: وزیر محترم جهاد کشاورزی هر ساله تعرفههای خدمات کشاورزی را اعلام میکند و اسناد بالادستی نیز بهروشنی مشخص کردهاند که چه وظایفی قابلیت واگذاری به بخش خصوصی و دریافت هزینه در این زمینه را دارند.
وی با تأکید بر لزوم استفاده از ظرفیتهای قانونی برای فعالسازی تجهیزات بلااستفاده گفت: ادوات کشاورزی دولتی متعددی وجود دارد که باید با طی مراحل قانونی در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد تا کشاورزان بتوانند از آنها بهرهمند شوند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: باید مسیر فعالیت بخش خصوصی را هموار کرده و به آنان آموزش دهیم که چگونه میتوانند در این عرصه درآمدزایی داشته باشند. مراکز جهاد کشاورزی نیز میتوانند نقش مؤثری در انتقال دانش و ارتقای مهارتهای تولید ایفا کنند.
شفیعی با تأکید بر توانمندسازی بخش خصوصی افزود: اگر کشاورزان شاهد کارآمدی و خدمات تخصصی مراکز جهاد کشاورزی باشند، بدون تردید داوطلبانه برای استفاده از خدمات فنی و مهندسی اقدام کرده و هزینه آن را نیز پرداخت خواهند کرد. البته این مراکز باید خود را توانمند سازند و فعالیتهایشان نباید به برنامههای روزمره محدود شود.
وی بیان کرد: در برخی مراکز، وظایف تصدیگری به بخش خصوصی واگذار شده و این بخش تحت نظارت مسئول مرکز فعالیتهای خود را انجام میدهد. بدیهی است مراکزی که بخش خصوصی در آنها فعال است باید در کنار ارائه هر خدمت، توصیههای فنی و علمی لازم را نیز به کشاورزان ارائه دهند.
شفیعی با اشاره به محدودیت منابع انسانی و اعتبارات در بخش دولتی افزود: توجه ویژه به بخش خصوصی در حوزه مراکز خدمات جهاد کشاورزی ضرورتی انکارناپذیر است، البته این روند باید همراه با نظارت دقیق و مستمر باشد.
وی در پایان تأکید کرد: افزایش بهرهوری در بخش کشاورزی یک ضرورت اجتنابناپذیر است و تحقق آن مستلزم همکاری و همافزایی میان بخش دولتی، خصوصی، اتحادیهها و تشکلهای کشاورزی است تا بتوان مسیر پویایی و پیشرفت این بخش حیاتی را هموار کرد.
نظر شما