تیموری: اصلی ترین هدف جشنواره بادام، خدمت به کشاورزان است

به گزارش خبرنگار مهر، فرداد تیموری بعدازظهر یکشنبه در جشنواره بادام خسروشاه با بیان اینکه بخش خسروشاه دارای دو قطب صنعت و کشاورزی است، افزود: صنعت به راه خود ادامه می‌دهد و دغدغه ما قطب کشاورزی است که مبادا این عرصه مورد مغفول واقع و در کنار صنعت فراموش شود.

وی ادامه داد: بر همین اساس با توجه به کشت بادام و برداشت آن در سطح استان جشنواره‌ای در راستا برگزار می‌شود تا اهمیت این موضوع بیان شود.

تیموری با اشاره به اینکه ظرفیت کشاورزی بادام در این بخش بیشتر بوده، بیان کرد: در تلاش برای برند سازی این محصول در این بخش هستیم و ایجاد بازار نیز در این راستا حیاتی است.

وی تاکید کرد: کمیت و کیفیت موضوع بادام را کشاورزان باید از امروز مورد توجه قرار دهند و صنایع فرآوری و تبدیلی نیز این خصوص مهم است.

تیموری اضافه کرد: نیازمند حمایت مردم، کشاورزان و اهالی رسانه برای معرفی محصول بادام و ایجاد قطب این محصول در این بخش هستیم.

امام جمعه خسروشاه نیز در این جشنواره گفت: در مشکلات کشور هرکسی به نوبه خود وظیفه دارد و از آن قصور کرده است و کشاورزان و مسئولان دست به دست هم دهند و چاره اندیشی کنند که مسأله مهم مردم و کشور است.

حجت الاسلام باقرنژاد با بیان اینکه مسأله آب مهم است و در قرآن به مصرف بهینه آن سفارش شده است، اظهار داشت: سال‌های گذشته مجوزهایی غیر معقول برای حفر چاه داده شده است و اکنون دچار مشکل هستیم.

وی یادآور شد: خداوند در قرآن مثل آورده است از آن عبرت بگیریم و مسئولان باید به این موارد دقت و توجه کنند، طوری نشود در ترویج کشت برخی محصولات به بهانه مصرف آب از کشت گندم که تکیه گاه و قوت مردم است غافل شویم و مسأله دوم هر کشتی که می‌شود سود آن به کشاورزان برگردد