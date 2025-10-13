  1. جامعه
ابلاغ معافیت مددجویان بهزیستی از پرداخت هزینه‌های آزمون استخدامی

مدیرکل پیشگیری از معلولیت‌های سازمان بهزیستی از ابلاغ مصوبه هیئت وزیران درباره معافیت مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی از پرداخت هزینه‌های تکمیلی آزمون استخدامی آموزش و پرورش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، افروز صفاری‌فرد؛ مدیرکل پیشگیری از معلولیت‌ها و تلفیق اجتماعی سازمان بهزیستی کشور از ابلاغ تصویب‌نامه هیئت وزیران درباره معافیت مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی از پرداخت هزینه‌های تکمیلی آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۴ به استان‌ها خبر داد.

به گفته وی، این تصویب‌نامه به منظور اجرا به وزارت آموزش و پرورش، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده است.

صفاری‌فرد با اشاره به بند ۲ تصویب‌نامه یادشده توضیح داد: بر اساس این بند، مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی از پرداخت هزینه‌های مربوط به مراحل تکمیلی اجرای آزمون‌های استخدامی آموزگاری و دبیری وزارت آموزش و پرورش معاف هستند.

مدیرکل پیشگیری از معلولیت‌ها و تلفیق اجتماعی سازمان بهزیستی تأکید کرد: از ادارات کل بهزیستی استان‌ها درخواست شده است ضمن هماهنگی با استانداری و آموزش و پرورش استان، نسبت به اطلاع‌رسانی دقیق و گسترده به جامعه هدفی که در آزمون پذیرفته شده‌اند اقدام کنند تا مشمولان از این تسهیلات بهره‌مند شوند.

