۲۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۴۶

اولین جشنواره استانی بازی و اسباب‌بازی برگزار می‌شود

اولین جشنواره استانی بازی و اسباب‌بازی توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در ارومیه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حامد علامتی مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان دهم بهمن‌ماه، در آیین اختتامیه نهمین جشنواره اسباب‌بازی مطرح کرد که در هر دوره از نمایشگاه می‌گوییم باید آن را در استان‌ها برگزار کنیم درحالی که هیچ‌یک از تولیدکنندگان از ما مطالبه نمی‌کنند. ما وظیفه خود می‌دانیم تا به‌عنوان نماینده دولت و نماینده حاکمیت استانداری‌ها و شهرداری‌ها را پای کار بیاوریم. همچنین نمایشگاه اسباب‌بازی را باید در استان‌ها گسترش دهیم.

در همین راستا اولین نمایشگاه استانی از روز دوشنبه ۲۸ مهرماه در استان آذربایجان غربی، شهر ارومیه به مدت یک ماه تا ۲۸ آبان برگزار می‌شود. در ادامه نمایشگاه مشابه در دیگر استان‌ها برگزار خواهد شد.

این نمایشگاه‌ها با تمرکز بر روی کالای تولید داخل و با هدف توسعه اسباب بازی و مصرف آن به‌عنوان یک کالای فرهنگی در سراسر کشور برگزار می‌شود. در واقع برخلاف جشنواره ملی اسباب‌بازی که عموماً در دی و بهمن در تهران برگزار می‌شود، این جشنواره با هدف گسترش به شهرستان‌ها برنامه‌ریزی شده است.

رویکرد این رویداد به شکل یک نمایشگاه بزرگ کالای ایرانی است که به صورت هایپر سامان‌دهی شده و دارای تعداد زیادی غرفه تعویض اسباب‌بازی و خدمات مرتبط با بازی‌های اسباب‌بازی است. علاوه بر این، زمین‌های بازی و یک استیج برای برگزاری مراسم‌ها نیز در نظر گرفته شده است. این موارد، کلیت اهداف این جشنواره را تشکیل می‌دهند.

زینب رازدشت تازکند

