قموشی: ۵۵ واحد تولیدی راکد در قزوین احیا شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا قموشی اظهار کرد: قزوین با برگزاری ۶۸ جلسه رسمی در سال ۱۴۰۳ و احیای ۵۵ واحد تولیدی راکد، موفق به کسب رتبه نخست کشور از حیث عملکرد، اثربخشی و پیگیری مصوبات شده است.

وی افزود: در سال ۱۴۰۴ با همت دستگاه‌های اجرایی، مجموعاً ۲۸ جلسه رسمی این کارگروه برگزار شد که منجر به بررسی مشکلات ۲۲۸ واحد تولیدی در قالب ۲۶۰ مصوبه گردید.

دبیرخانه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان قزوین تصریح کرد: بخش عمده‌ای از درخواست‌ها و مشکلات واحدهای تولیدی بلافاصله پس از طرح در جلسات با همکاری دستگاه‌های مرتبط اجرایی شد و هم‌اکنون تنها ۳۰ مورد در حال پیگیری است.

وی با بیان اینکه یکی از سیاست‌های مهم کارگروه در دو سال اخیر، برگزاری نشست‌های میدانی در شهرستان‌ها بوده است، تصریح کرد: تاکنون شش جلسه در شهرستان‌های تابعه استان برگزار و مشکلات ۲۶ واحد تولیدی به‌صورت مستقیم بررسی و برای آن‌ها تصمیم‌گیری شده است.

قموشی با اشاره به حجم بالای مصوبات اجرایی گفت: از ابتدای سال تاکنون، حدود ۲۶۰ مصوبه به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شده که ۲۳۰ مورد آن به مرحله اجرا رسیده و تنها ۳۰ مورد در حال پیگیری است.

وی اضافه کرد: این میزان تحقق، نشانه تعامل و اهتمام مناسب دستگاه‌های اجرایی استان در حمایت از تولید است.

افزون بر مصوبات رسمی، حدود ۷۰ پرونده تولیدی از طریق استعلام‌های تلفنی و کتبی و بدون نیاز به طرح در جلسه، با همکاری دستگاه‌ها برطرف شده است. همچنین ۱۰ پرونده حقوقی و ملی به ستادهای استانی و ملی تسهیل ارجاع داده شده‌اند.

وی با اشاره به عملکرد درخشان سال گذشته گفت: در سال ۱۴۰۳، استان قزوین با برگزاری ۶۸ جلسه و تصویب ۳۵۳ مصوبه که از این میان ۳۴۱ مصوبه اجرایی شد، در ارزیابی وزارت کشور و وزارت صمت رتبه اول کشور را به دست آورد. در همین سال ۵۵ واحد تولیدی راکد احیا شد که نقش مؤثری در پویایی اقتصاد استان داشت.

یکی از طرح‌های ابتکاری در این حوزه را برنامه "چهارشنبه‌های صنعت، کشاورزی و گردشگری" عنوان کرد و افزود: این طرح به ابتکار استاندار قزوین از نخستین ماه‌های حضور وی آغاز شد و طی آن بازدیدهای میدانی از طرح‌های فعال، توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری انجام می‌شود و تصمیمات اجرایی همان روز اتخاذ می‌گردد.

یکی از اقدامات ارزشمند کارگروه، تعهد اجتماعی واحدهای تولیدی برای ساخت ۱۰ مدرسه و مرکز آموزشی در استان است که با همکاری اداره کل امور مالیاتی و اجرای ماده ۱۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم، هزینه‌کرد در این بخش به‌عنوان مالیات منظور خواهد شد.

مسئول دبیرخانه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید اداره کل صمت استان قزوین در بخش دیگری از سخنانش با قدردانی از نقش رسانه‌ها و خبرنگاران در شفاف‌سازی عملکرد دولت گفت: حضور فعال خبرنگاران در بازدیدها و پوشش دقیق روند بررسی مشکلات تولید، مایه دلگرمی مدیران اجرایی و نشانه‌ای از هم‌افزایی رسانه و دولت در مسیر رونق تولید است.

تعامل سازنده رسانه‌ها با دستگاه‌های اجرایی، مهم‌ترین عامل جلوگیری از حاشیه‌سازی و نادیده‌گرفتن تلاش‌های مجموعه دولت در پشتیبانی از بخش تولید به شمار می‌رود.

گفتنی است، چندی پیش یکی از رسانه‌های استان قزوین در فضای مجازی با انتشار آمار و اخباری کذب و نادرست به اقدامات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان پرداخته بود.