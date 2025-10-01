آغاز به کار مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه خوارزمی

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز مشاوره دانشگاه خوارزمی اعلام کرد: از ابتدای مهرماه در پردیس تهران، کرج و خوابگاه‌ها فعالیت خود را آغاز کرده و آماده ارائه خدمات به دانشجویان است.

خدمات روان‌درمانی در حوزه های: روان‌پزشکی، بالینی، اضطراب، روابط بین فردی، ازدواج و پیش از ازدواج، توسعهٔ فردی، مهارت‌های زندگی، تحصیلی و اختلالات روان‌شناختی ارائه می شود.

دانشجویان متقاضی می توانند برای وقت دهی مرکز به آدرس‌های زیر مراجعه کنند.

آدرس ارائه خدمات واحد کرج: طبقه سوم ساختمان مرکزی، شماره تماس: ۰۲۶۳۴۵۱۳۴۷۹

آدرس ارائه خدمات واحد تهران: خیابان سمیه، بین خیابان سپهبد قرنی و نجات الهی، بن بست بهار، مرکز مشاوره دانشجویی جوانه، شماره تماس: ۸۸۸۹۰۱۰۵-۰۲۱

ساعات کاری مرکز، شنبه تا چهارشنبه از ۸:۰۰ الی ۱۵ است، دفتر مشاوره خوابگاه دختران، کرج واقع در خوابگاه ۷ و دفتر مشاوره خوابگاه پسران، کرج واقع در خوابگاه خرداد است.

ساعات فعالیت خوابگاه‌های کرج، شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۸:۰۰ الی ۲۲:۰۰ بوده و حضور روانشناس در خوابگاه‌های مطهری و طالقانی تهران شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۵:۰۰ الی ۱۹:۰۰ است.