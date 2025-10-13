ربیعی: مبلمان شهری نامناسب در کشور، باعث انزوای نابینایان شده است

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم روز جهانی عصای سفید با حضور علی ربیعی دستیار اجتماعی رئیس جمهور، رئیس سازمان بهزیستی کشور و نمایندگان افراد دارای معلولیت بینایی عصر امروز در سالن اجتماعات سازمان بهزیستی برگزار شد.

علی ربیعی دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور، اظهار کرد: عصای سفید یک نماد است که با سه گروه سخن می‌گوید؛ نخست جامعه نابینایان و کم‌بینایان که پیام اصلی آن اعتماد به نفس، آگاهی و استقلال است.

وی افزود: امروز عصای سفید، نماد حرکت نابینایان کشور به سمت جامعه‌ای آگاه و توانمند است.

ربیعی با اشاره به آمار جهانی گفت: در دنیا ۲/۲ میلیارد نفر دارای اختلال هستند که از این میان، ۱ میلیارد نفر قابل پیشگیری‌اند. در ایران نیز حدود ۱ میلیون نفر در شدت‌های مختلف دچار اختلال هستند که ۱۵۰ هزار نفر نابینای مطلق‌اند.

دستیار اجتماعی رئیس جمهور تأکید کرد: باید با مرور مستمر سیاست‌ها و برنامه‌ها، وضعیت نابینایان را به مرور بهبود دهیم. خوشبختانه جامعه نابینایان کشور، افرادی برجسته در عرصه‌های علمی، ورزشی و اجتماعی دارد که نه‌تنها برای جامعه خود، بلکه برای همه جامعه الگو هستند که نخستین پیام عصای سفید به این جامعه، توانایی، تاب‌آوری و تطابق‌پذیری است.

وی یکی از پیام‌های مهم عصای سفید را خطاب به کل جامعه دانست و گفت: ما در قبال گروه‌هایی که فرصت‌های برابر ندارند، دچار ضعف فرهنگی هستیم و جامعه نیازمند آموزش برای مواجهه درست با این افراد است. باید با هماهنگی تشکل‌ها، جامعه را نسبت به حضور افراد دارای معلولیت اجتماعی‌تر کنیم.

ربیعی افزود: ترویج احترام و کرامت انسانی باید در سه سطح پیگیری شود: سیاست‌گذار، جامعه و نهادهای مدنی. این سه‌جانبه‌گرایی می‌تواند به شکل‌گیری جامعه‌ای انسانی‌تر بینجامد.

وی از کمبود منابع آموزشی خط بریل و محدود بودن فناوری‌های آموزشی و نرم‌افزارهای قابل دسترس برای نابینایان انتقاد کرد و گفت: دسترسی محدود به برخی رشته‌های دانشگاهی نیز از دیگر چالش‌های جامعه معلولان است. آموزش باید در گام نخست قرار گیرد تا با همکاری سازمان فنی و حرفه‌ای و نهادهای مدنی، سال آینده در چنین روزی شاهد پیشرفت باشیم.

ربیعی با اشاره به وضعیت اشتغال افزود: نرخ بیکاری نابینایان حدود ۶۰ درصد یا بیشتر است. این رقم ناشی از یک باور غلط درباره توانایی نابینایان است. باید دو اقدام اساسی انجام دهیم؛ یک توسعه کسب‌وکارهای دیجیتال و فناوری‌محور با ارائه تسهیلات به کارفرمایان این پلتفرم‌ها، و دو ایجاد جهش در فروش محصولات خانگی نابینایان.

وی با تأکید بر اهمیت فضای شهری مناسب گفت: مبلمان نامناسب شهری و نبود فضاهای مناسب در مراکز عمومی، باعث انزوای نابینایان شده است. بهزیستی باید در این زمینه با نهادهای مدنی برای مطالبه‌گری همراه شود. دو عامل یعنی نبود کتاب و ضعف حوزه عمومی و خیابان، در انزوای این جامعه نقش دارند.

ربیعی خاطرنشان کرد: در سه سال گذشته، با خیرین مدرسه‌ساز برای مناسب‌سازی مدارس همکاری کرده‌ایم. بسیاری از معلولیت‌ها ژنتیکی نیستند، بلکه ناشی از عوامل ساختاری مانند سقوط یا آتش‌سوزی‌ها هستند. با پیگیری‌های حقوقی و قانونی می‌توانیم سال آینده بگوییم پیام عصای سفید را عملی کرده‌ایم.

وی یکی از چالش‌های اصلی را کمبود مشاوره‌های تخصصی برای نابینایان و محدودیت بودجه دولت دانست و گفت: امیدواریم غربالگری شنوایی و بینایی با همین شدت ادامه یابد، چرا که از بهترین اقدامات بهزیستی است. من به باز کردن گره‌های کوچک معتقدم؛ باید این گره‌ها را یکی‌یکی باز کنیم تا در پایان دولت، در برابر جامعه نابینایان روسفید باشیم.