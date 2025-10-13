اجرا و آموزش مانور زلزله در ۱۷۰ مدرسه شهرستان گچساران

به گزارش خبرنگار مهر، مانور ترکیبی زلزله، پناه‌گیری، خروج ایمن و مهار آتش سوزی همزمان با ۲۱ مهر ماه روز جهانی کاهش اثرات بلایای طبیعی صبح امروز در دبیرستان دخترانه شهید احمد کاظمی به همت آتش نشانی، مرکز فوریت‌های پزشکی، هلال احمر، اداره گاز و برق، نیروی انتظامی و پلیس شهرستان گچساران و کادر فرهنگی و دانش آموزان این مدرسه برگزار شد.



در این برنامه، نحوه صحیح پناه گیری، خروج ایمن و تجمع در نقاط امن توسط مربیان و نجاتگران حاضر آموزش داده شد و عملکرد کادر اجرایی و دانش‌آموزان در شرایط فرضی وقوع زلزله و آتش سوزی مورد ارزیابی قرار گرفت.

رئیس آموزش و پرورش شهرستان گچساران در حاشیه برگزاری این برنامه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: همزمان با روزجهانی کاهش اثرات بلایای طبیعی، مانور آموزشی دانش آموزان در شرایط بحرانی در مدرسه شهید احمد کاظمی برگزار شد.

مرضیه قنواتیان با بیان اینکه این آموزش در ۱۷۰ مدرسه دیگر شهرستان گچساران برگزار خواهد شد، افزود: هدف از اجرای این مانور، افزایش آگاهی، مهارت و سرعت عمل دانش‌آموزان، معلمان و کارکنان مدارس در مواجهه با حوادث طبیعی به‌ویژه زلزله و نیز ترویج فرهنگ ایمنی و پیشگیری از آسیب‌ها در محیط‌های آموزشی است.

وی بیان کرد: طبق تفاهم نامه‌ای که با ارگان‌های ذی ربط داشتیم آموزش‌های لازم در شرایط بحرانی به دانش آموزان تمامی مدارس شهرستان جهت آگاه سازی ارائه خواهد شد تا این فرهنگ سازی از دل مدارس به سمت خانواده و جامعه پیش رود.

رئیس آموزش و پرورش شهرستان گچساران تاکید کرد: برای اولین بار از صفر تا صد مانور عملیاتی توسط خود دانش آموزان و کادر اجرایی دبیرستان شهید احمد کاظمی قبل از عوامل امدادی برگزار می‌شود چرا که حادثه هیچ وقت خبر نمی‌دهد پس کار اصولی باید به دانش آموزان آموزش داده شود.

آموزش به دانش آموزان قبل از رسیدن نیروهای امدادی به صحنه

معاونت عملیات سازمان آتش نشانی شهرداری دوگنبدان هم در این مانور گفت: هدف از اجرای این برنامه آمادگی دانش آموزان در زمان وقوع بلایای طبیعی و پیشگیری از آتش سوزی است.

محمد جواد بیعت اصل افزود: در مدارس شهرستان آموزش لازم جهت اطفا حریق و پیشگیری از آتش سوزی و استفاده از کپسول آتش نشانی قبل از رسیدن نیروهای آتش نشانی به صحنه داده می‌شود.

وی اضافه کرد: در شروع سال تحصیلی تاکنون در ۱۵ مدرسه شهرستان آموزش‌های لازم در شرایط بحرانی، نحوه برخورد اصولی، فرهنگ تاب آوری و نکات ایمنی را به دانش آموزان در مقاطع مختلف را دادیم.