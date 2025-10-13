به گزارش خبرنگار مهر، سعدی نقشبندی عصر دوشنبه در جلسه‌ای با حضور جمعی از مسئولان استان که به منظور بررسی روند احداث شهرک صنایع تبدیلی کشاورزی در روستای باباریز سنندج برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به اینکه روستای باباریز و روستاهای اطراف آن از قطب‌های مهم تولید محصولات باغی در استان به شمار می‌روند، اجرای این طرح گام مهمی در راستای افزایش ارزش افزوده محصولات، ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی خواهد بود.

وی افزود: احداث این شهرک برای نخستین‌بار در کشور در استان کردستان انجام می‌گیرد و می‌تواند به‌عنوان الگویی موفق برای توسعه زنجیره ارزش محصولات کشاورزی در سایر استان‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

نقشبندی همچنین مزایای این پروژه را در کاهش هزینه‌های تولید، افزایش بهره‌وری و جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برشمرد و گفت: این طرح نه تنها موجب افزایش کیفیت محصولات کشاورزی و تسهیل صادرات خواهد شد، بلکه در نهایت به پویایی اقتصاد روستایی و افزایش درآمد کشاورزان کمک خواهد کرد.