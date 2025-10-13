احمدپور:۲۰۰ میلیارد تومان برای حمایت از ورزش در قزوین اختصاص یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام احمدپور بعد از ظهر دوشنبه در دیدار با هادی ساعی، رئیس فدراسیون تکواندو کشور با اشاره به جایگاه ویژه ورزش تکواندو در استان اظهار کرد: حضور چهرههای ملی و بینالمللی همچون شما، الگوی ارزشمندی برای جوانان قزوینی است و انگیزه آنان را برای موفقیت در این رشته افزایش میدهد.
وی افزود: مدیریت ارشد استان نگاه ویژهای به توسعه ورزش دارد و در همین راستا حمایتهای قابل توجهی از تیمها و رشتههای مختلف ورزشی صورت گرفته است.
احمدپور با اشاره به توانمندیهای چندبعدی قزوین تصریح کرد: این استان علاوه بر جایگاه صنعتی و کشاورزی، در حوزه فرهنگی، هنری و ورزشی نیز از ظرفیتهای برجستهای برخوردار است و در ورزشهای رزمی بهویژه تکواندو و کاراته خوش درخشیده است.
معاون سیاسی و امنیتی استاندار قزوین ادامه داد: یکی از اتفاقات ارزشمند سالهای اخیر، شکلگیری زیرساختهای تخصصی از جمله خانه تکواندو و خانه کاراته در قزوین است که بهصورت متمرکز در تربیت ورزشکاران و مربیان فعالیت دارند.
وی خاطرنشان کرد: در دولت چهاردهم، بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان برای حمایت از تیمهای ورزشی استان اختصاص یافته و این روند با هدف تقویت نشاط اجتماعی و ارتقای سرمایه انسانی ادامه خواهد داشت.
نظر شما