استقرار اداره راه و شهرسازی بخش کالپوش در حال پیگیری است

میامی- مدیرکل راه و شهرسازی شرق استان سمنان از استقرار دو راهدارخانه در چشمه‌نی و رضوان میامی خبر داد و گفت: استقرار اداره راه و شهرسازی بخش کالپوش در حال پیگیری است.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر عمیدی غروب دوشنبه در دیدار با معاون عمرانی استاندار سمنان در شهرداری شهر رضوان بخش کالپوش میامی، ابراز داشت: استقرار اداره راه و شهرسازی بخش کالپوش در حال پیگیری است.

وی با بیان اینکه درخواست رسمی برای تأسیس اداره مستقل به تهران ارسال شده است، افزود: امیدوار به تحقق این مهم با حمایت‌های لازم از سوی استانداری هستیم.

مدیر کل راه و شهرسازی شرق استان سمنان با بیان اینکه هم اکنون دو راهدار خانه در چشمه نی و رضوان در منطقه مستقر است، ابراز داشت: از جمله نیازهای منطقه با توجه به وسعت و وجود سرما و برف در زمستان توجه به ضرورت امکانات و تجهیزات و توسعه زیرساخت‌های منطقه است.

عمیدی به اقدامات انجام گرفته حوزه راه‌های منطقه، تصریح کرد: بخشی از محور حسین‌آباد کالپوش شهرستان میامی آماده اجرای عملیات آسفالت است.

وی موضوع آزادسازی زمین‌های شخصی در مسیر نیز در دستور کار قرار دارد، افزود: روکش آسفالت محور مذکور به‌عنوان یکی از نیازهای منطقه به شمار می‌رود که به‌صورت امانی و در حدود سه کیلومتر به صورت امانی انجام شده است.

