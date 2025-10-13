به گزارش خبرنگار مهر، امیر عمیدی غروب دوشنبه در دیدار با معاون عمرانی استاندار سمنان در شهرداری شهر رضوان بخش کالپوش میامی، ابراز داشت: استقرار اداره راه و شهرسازی بخش کالپوش در حال پیگیری است.

وی با بیان اینکه درخواست رسمی برای تأسیس اداره مستقل به تهران ارسال شده است، افزود: امیدوار به تحقق این مهم با حمایت‌های لازم از سوی استانداری هستیم.

مدیر کل راه و شهرسازی شرق استان سمنان با بیان اینکه هم اکنون دو راهدار خانه در چشمه نی و رضوان در منطقه مستقر است، ابراز داشت: از جمله نیازهای منطقه با توجه به وسعت و وجود سرما و برف در زمستان توجه به ضرورت امکانات و تجهیزات و توسعه زیرساخت‌های منطقه است.

عمیدی به اقدامات انجام گرفته حوزه راه‌های منطقه، تصریح کرد: بخشی از محور حسین‌آباد کالپوش شهرستان میامی آماده اجرای عملیات آسفالت است.

وی موضوع آزادسازی زمین‌های شخصی در مسیر نیز در دستور کار قرار دارد، افزود: روکش آسفالت محور مذکور به‌عنوان یکی از نیازهای منطقه به شمار می‌رود که به‌صورت امانی و در حدود سه کیلومتر به صورت امانی انجام شده است.